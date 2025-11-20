"First Dates": Feli bringt Noah mit ihrem Date-Geschenk völlig aus dem Konzept
Köln - Single-Frau Feli (22) fährt bei "First Dates" direkt zu Beginn ganz große Geschütze auf und sorgt damit nicht nur bei ihrem Date für Überraschung, sondern sogar bei Gastgeber Roland Trettl (54).
Die Arztassistenz-Studentin möchte ihr Date mit einem mitgebrachten Brot in Herzform beschenken. Als sie mit dem Gebäck das Restaurant betritt, reißt Roland die Augen auf: "Ach was, das hat noch niemand gebracht!"
Feli grinst verschmitzt: "Ich dachte, ich mache mal was Außergewöhnliches." Ganz allein auf die Idee gekommen ist sie aber nicht.
Neben dem Studium arbeitet sie in einer Bäckerei und ihr Chef hat ihr das Brot gebacken, nachdem er gehört hatte, dass sie bei "First Dates" mitmacht.
"Liebe geht durch den Magen und wenn das Brot in Herzform ist, dann geht's vielleicht noch ein bisschen schneller", lacht Feli.
Und tatsächlich: Glück gehabt! Ihr Date-Partner Noah (21) und sie verstehen sich auf Anhieb. Auch das Herz-Brot kommt super an: "Ich finde die Idee mit dem Brot sehr süß", sagt er und nickt beim Probieren zufrieden.
Feli schockt Noah mit ihren "crazy Essenskombinationen"
Doch dann nimmt das Date eine leicht wilde Wendung. Feli packt ihre ungewöhnlichen Essgewohnheiten aus.
"Ich habe so richtig crazy Essenskombinationen. Ich war deswegen auch schon mal im Radio", erzählt sie stolz und haut direkt ihre erste Kombi raus:
"Toast, Hackfleisch und Mayonnaise drauf".
Noah bleibt erst mal entspannt. Doch bei der nächsten Mischung zuckt er sichtbar zusammen. "Wenn du so Pommes in einen Milkshake tunkst …", legt Feli nach. Der Auszubildende im Sozialwesen wirft nur noch die Hände vors Gesicht.
Doch trotz der kulinarischen Schockmomente haben die beiden auch ernsthafte Gemeinsamkeiten. Vor allem beim Thema Familie sind sie komplett auf einer Linie: Beide wünschen sich später mehrere Kinder.
"Es ist auf jeden Fall eine wunderbare Chemie", schwärmt Feli. Am Ende lächeln beide breit und sagen Ja zu einem zweiten Date.
"First Dates" läuft montags bis freitags, immer um 18 Uhr, bei VOX oder im Stream bei RTL+.
Titelfoto: Bildmontage: RTL+/Screenshot