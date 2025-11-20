"First Dates": Feli bringt Noah mit ihrem Date-Geschenk völlig aus dem Konzept

Köln - Single-Frau Feli (22) fährt bei " First Dates " direkt zu Beginn ganz große Geschütze auf und sorgt damit nicht nur bei ihrem Date für Überraschung, sondern sogar bei Gastgeber Roland Trettl (54).

Feli (22) überrascht mit einem Date-Geschenk, das es so noch nie gegeben hat. © RTL+/Screenshot

Die Arztassistenz-Studentin möchte ihr Date mit einem mitgebrachten Brot in Herzform beschenken. Als sie mit dem Gebäck das Restaurant betritt, reißt Roland die Augen auf: "Ach was, das hat noch niemand gebracht!"

Feli grinst verschmitzt: "Ich dachte, ich mache mal was Außergewöhnliches." Ganz allein auf die Idee gekommen ist sie aber nicht.

Neben dem Studium arbeitet sie in einer Bäckerei und ihr Chef hat ihr das Brot gebacken, nachdem er gehört hatte, dass sie bei "First Dates" mitmacht.

"Liebe geht durch den Magen und wenn das Brot in Herzform ist, dann geht's vielleicht noch ein bisschen schneller", lacht Feli.

Und tatsächlich: Glück gehabt! Ihr Date-Partner Noah (21) und sie verstehen sich auf Anhieb. Auch das Herz-Brot kommt super an: "Ich finde die Idee mit dem Brot sehr süß", sagt er und nickt beim Probieren zufrieden.