Große Enthüllung bei RTL: Start und Kandidaten von "Make Love, Fake Love" stehen fest
Griechenland - Ab 4. Dezember geht's wieder los: Elena Miras (33) nimmt in der vierten Staffel von "Make Love, Fake Love" die Männerwelt unter die Lupe. In einer luxuriösen Villa in Griechenland will die 33-jährige Reality-Queen herausfinden, wer es ehrlich mit ihrem Herz meint und wer nur das Spiel um 50.000 Euro spielt.
Ganze 16 Männer, die RTL am Mittwoch auf Instagram präsentiert, kämpfen um Elenas Herz. Vom DJ über Polizist bis hin zum Fußballer ist diesmal alles dabei.
Doch nicht alle sind wirklich Single: Einige ihrer echten Partnerinnen wohnen heimlich in der Nachbarvilla. Elena muss also genau hinschauen: Love oder Fake Love?
An ihrer Seite: Sandra Safiulov (26) alias SelfieSandra, die Elena durch das emotionale Chaos begleitet und in der Show ihr Debüt als Moderatorin gibt.
Elena selbst wurde durch verschiedene Reality-Formate wie "Love Island" bekannt. Sie gilt als impulsive und selbstsichere Frau. Zusammen mit Tochter Aylen (7) lebt sie in Zürich, liebt Reggaeton und Pizza, aber hasst kochen.
Ein Mann, der in der Küche was draufhat, wäre für die 33-Jährige also ideal.
Drei Männer, die Elenas Herz besonders herausfordern könnten
Julian (30, Personalberater, Augsburg)
Der Personalberater aus Augsburg ist sportlich, steht auf natürliche Frauen und liebt Partys. Ein Kind passt für ihn nicht in sein Leben, und in Sachen Treue war er in der Vergangenheit eher locker. Aber Fitness, Körperbewusstsein und Spaß am Leben sind ihm extrem wichtig.
Patrick "Papa" (27, Fußballer, Wilhelmshaven)
Der Profi-Fußballer aus Wilhelmshaven mit griechischen Wurzeln hat selbst Kinder aus einer früheren Beziehung und möchte ein gutes Vorbild sein. Er mag kleine, niedliche Frauen, achtet auf Zähne und Augen, und seine Traumfrau darf nicht übertrieben eifersüchtig sein.
Johannes (32, Maler & Lackierer, Himmelpforten)
Maler, Lackierer und stolzer Hundepapa. Er liebt Bodybuilding, ist ein Entertainer und sehr aktiv auf Social Media. Sex in der Beziehung ist ihm wichtig, und ja – auch er war schon untreu. Johannes bringt jede Menge Charme, Muskeln und Selbstbewusstsein mit.
Die neue Staffel von "Make Love, Fake Love" seht Ihr ab dem 4. Dezember wöchentlich im Stream auf RTL+.
Titelfoto: Bildmontage: RTL / Dustin Leonhard Grieß, RTL / Jörn Strojny