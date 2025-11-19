Große Enthüllung bei RTL: Start und Kandidaten von "Make Love, Fake Love" stehen fest

Griechenland - Ab 4. Dezember geht's wieder los: Elena Miras (33) nimmt in der vierten Staffel von " Make Love, Fake Love " die Männerwelt unter die Lupe. In einer luxuriösen Villa in Griechenland will die 33-jährige Reality-Queen herausfinden, wer es ehrlich mit ihrem Herz meint und wer nur das Spiel um 50.000 Euro spielt.

Elena Miras (33) ist in der 4.Staffel von "Make Love, Fake Love" die begehrte Frau in der Villa. © RTL / Dustin Leonhard Grieß

Ganze 16 Männer, die RTL am Mittwoch auf Instagram präsentiert, kämpfen um Elenas Herz. Vom DJ über Polizist bis hin zum Fußballer ist diesmal alles dabei.

Doch nicht alle sind wirklich Single: Einige ihrer echten Partnerinnen wohnen heimlich in der Nachbarvilla. Elena muss also genau hinschauen: Love oder Fake Love?

An ihrer Seite: Sandra Safiulov (26) alias SelfieSandra, die Elena durch das emotionale Chaos begleitet und in der Show ihr Debüt als Moderatorin gibt.

Elena selbst wurde durch verschiedene Reality-Formate wie "Love Island" bekannt. Sie gilt als impulsive und selbstsichere Frau. Zusammen mit Tochter Aylen (7) lebt sie in Zürich, liebt Reggaeton und Pizza, aber hasst kochen.

Ein Mann, der in der Küche was draufhat, wäre für die 33-Jährige also ideal.