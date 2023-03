"Manta Manta", "Masked Singer" und Mutter Beimer sollen SAT.1-Sorgenkind "Volles Haus" pushen

"Mutter Beimer"-Darstellerin Marie-Luise Marjan (82) möchte ihr Single-Dasein hinter sich lassen - und spricht dafüber in "Volles Haus". © Henning Kaiser/dpa

Das Medienportal "Quotenmeter" sprach in einem Beitrag vom Samstag von einem "chronisch schlechten Sat.1-Vorabend". Das Publikum wird inzwischen so überschaubar, dass man das Gefühl bekommt, man könne die Zuschauer bald namentlich begrüßen.

Zwischenzeitig hatten Sendungen wie "Kaffee oder Tee?" im SWR Fernsehen mehr als ein doppelt so großes Publikum, wie das Medienportal "DWDL" mitteilte.

In der kommenden Woche greifen die Verantwortlichen daher tief in die Trickkiste, um in der Gunst der werberelevanten Zielgruppe wieder nach oben zu gelangen.

Vielleicht bringt der Frühlingsanfang am Montag auch einen Neustart für die Sendung, wenn die ProSieben-Erfolgsshow "The Masked Singer" bei "Volles Haus" zu Gast ist.

Konkreter gesagt: In der Live-Sendung, die von Montag bis Freitag zwischen 16 und 19 Uhr "on air" geht, soll eines der Kostüme, das in der kommenden Staffel auftreten wird, der Öffentlichkeit vorgestellt werden.