"The Masked Singer": Das sind die ersten Masken der neuen Staffel

Das Seepferdchen will in der achten Staffel von "The Masked Singer" auf ProSieben überzeugen. Rein optisch macht es einiges her! © ProSieben/Willi Weber

"'The Masked Singer' wird so nah wie nie", erklärt Natalie Zizler, Unterhaltungschefin des TV-Senders aus Unterföhring bei München. "Versprochen."

In der achten Staffel des Erfolgsformats werde demnach erstmals die Perspektive gewechselt. Den Zuschauenden werden entsprechend "völlig neue Blickwinkel" geboten - und zwar aus den Masken!

Doch damit nicht genug. Die Fans sollen laut Zizler mehr Möglichkeiten der Einflussnahme erhalten. Über die App "JoynMe" können jene beispielsweise nun mitbestimmen, "ob und wie sich die eine oder andere Maske für die nächste Show verändern soll".

Das Kernstück bilden natürlich wieder die mit viel Liebe zum Detail gestalteten Masken, in welche die Promis schlüpfen werden. Drei hat ProSieben jetzt enthüllt: Seepferdchen, Igel und Schuhschnabel.



"Die Maske vom Seepferdchen wird auf den Schultern getragen statt wie üblicherweise auf dem Kopf. Das entlastet den maskierten Star und sorgt für mehr Bewegungsfreiheit", erklärt Gewandmeisterin Alexandra Brandner zu dem Kostüm, in dem 600 Stunden Zeitaufwand stecken und das für einen WOW-Moment sorgen soll, wenn es ab April über die Bühne schwebt.

Was sonst noch zum Seepferdchen bekannt ist? In den Tiefen des Ozeans unterrichtet es laut Mitteilung des Senders die kleinen Seepferdchen in der versteckten Stadt "Corallica". Die zahlreichen Schuppen des Seepferdchens sind fluoreszierender Farbe besprüht. Dadurch leuchtet die Maske im Dunkeln und schillert in allen Regenbogenfarben.