Marie Nasemann: So fand die Ex-GNTM-Kandidatin nach Fehlgeburt zurück zu Gott

"Ich glaube, es ging dann ein bisschen wieder in der Schwangerschaft los, als es so auf die Geburt zuging", so die Influencerin. Gerade nach ihrer Fehlgeburt Ende 2018 hätten "auch viele Ängste mit reingespielt", gesteht die Wahl- Berlinerin . "Da hat es mir geholfen Gott, oder was eben auch immer, anzubeten und zu sagen: 'Bitte mach, dass alles gut wird.'"

"Es gab auf jeden Fall mal Monate oder Jahre, in denen ich gar nicht gebetet habe", berichtet die 34-Jährige über eine Zeit, in der Glaube für sie weniger wichtig für sie war. Geändert habe sich das mit der Geburt ihrer Kinder, fährt die Zweifach-Mutter fort.

Ob Osterhase, Weihnachtsmann oder das Leben nach dem Tod - Fragen von Spiritualität und Glaube spielen im Leben vieler Kinder schon früh eine Rolle. In der Folge müssen sich oft auch die Eltern mit ihren eigenen Vorstellungen auseinandersetzen - auch wenn die Religion in ihrem Leben sonst eine untergeordnete Rolle spielt.

Mit Ehemann Sebastian Tigges und ihren zwei Kindern lebt Marie Nasemann im Berliner Bezirk Prenzlauer Berg. © Screenshot/Instagram/marienasemann

Die Ursprünge der Beschäftigung mit Glaube und Religion liegen bei Marie aber noch weiter zurück. Im Konfirmationsunterricht habe sie damals "einen ziemlich coolen Pfarrer" gehabt, erinnert sich die Brünette. Gerade das Thema Nächstenliebe habe ihr "schon irgendwie eingeleuchet".

"Es war auch eine Zeit, in der ich nicht viele Freundinnen hatte. (...) Ich habe mich dann echt ein bisschen in mein Zimmer zurückgezogen und gedacht: Okay, lese ich mal in ein bisschen in der Bibel", erzählt Marie lachend. Sogar einen kleinen Altar habe sie in ihrem Kinderzimmer aufgebaut.

"Das hast du mir ja gar nicht erzählt!", reagiert Partner Sebastian amüsiert.

Heute steht Marie Nasemann dem Glauben und kleinen spirituellen Ritualen positiv gegenüber. "Ich glaube schon, dass das in erster Linie etwas Positives mit uns macht", betont sie im Podcast. Das habe sie im eigenen Leben schon öfter erlebt: So auch nach der Fehlgeburt - damals habe sie mit Sebastian "eine Kiste mit Erinnerungen im Wald vergraben".