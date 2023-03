Zucker frei? Darum dürfen die Kids von Marie Nasemann jetzt alles essen, was sie wollen

Berlin - Ungesund? Egal! In ihrem Podcast verriet Model Marie Nasemann (34), warum für ihren Sohn und ihre Tochter ab sofort keine Ernährungsregeln mehr gelten. Ehemann Sebastian Tigges war anfangs eher skeptisch.

Wollen ab jetzt alle Ernährungsregeln über Bord werfen: Model Marie Nasemann (34, r.) und Ehemann Sebastian Tigges. © Screenshot/Instagram/marienasemann

Kinder lieben Süßigkeiten und hassen Gemüse. Ganz klar - oder doch nicht? In der neuesten Episode ihres "Family Feelings"-Podcasts bei RTL+ unterhalten sich die Ex-GNTM-Kandidatin und ihr Partner darüber, was ihre Kids essen dürfen und was nicht. Ein Dauerbrenner unter Eltern - und zugleich ein Thema, bei dem viele Vorurteile herrschen.

"Ab jetzt sch***en wir im Hause Nasemann/Tigges auf jegliche Ernährungsregeln", haut Marie gleich zu Beginn den Hammer raus. Auch bei ihren Kindern will die Zweifach-Mama künftig alle früheren Regeln über den Haufen werfen.



"Wir machen ab jetzt: Zucker frei!", ergänzt Ehemann Sebastian. Dem Söhnchen sollen es zuletzt die Haferkekse angetan haben. "Das ist fast sein einziges Nahrungsmittel in den letzten beiden Wochen gewesen", erklärt der Partner des Models.

Doch kein Problem, denn: "Unser Sohn soll ja selbst entscheiden, wie viel er davon isst", so Sebastian, der seit Mai 2021 mit der ehemaligen "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin verheiratet ist. Ob Obst und Gemüse oder eben Kekse und Eis - im Hause Nasemann/Tigges ist ab jetzt alles erlaubt!

Das war nicht immer so: "Wie alle vernünftigen Eltern im Prenzlauer Berg waren wir von der Geburt unseres Sohnes an davon überzeugt, dass wir es schaffen, ihn bis zum ersten Kindergeburtstag komplett von Industrie-Zucker fernzuhalten", berichtet Sebastian. "Hat auch geklappt", verrät Marie.

Ersten Kontakt mit Zucker-Produkten habe es erst in der Kita gegeben.