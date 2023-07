Matty Healy: Männerkuss auf der Bühne eskaliert! Regierung bricht Festival ab!

Nach einem Auftritt der Band "The 1975" wurde das "Good Vibes Festival" in Kuala Lumpur abgebrochen - wegen eines Kusses zwischen zwei Männern.

Von Franka Wolf

Kuala Lumpur (Malaysia) - Drei Tage lang sollten verschiedene Acts beim "Good Vibes Festival" in Kuala Lumpur die Bühne rocken. Doch nach einem Auftritt der Band "The 1975" eskalierte die Lage - wegen eines Kusses zwischen zwei Männern.



"The 1975"-Frontmann Matty Healy (34) setzte ein Zeichen gegen Malaysias homophobe Gesetze. © DIA DIPASUPIL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Erst eine halbe Stunde lang hatte "The 1975"-Frontmann Matty Healy (34) am Freitagabend auf der Bühne in Kuala Lumpur performt, ehe er seine Show plötzlich unterbrach und seinen Auftritt vor Tausenden Menschen für eine flammende Rede nutzte. "Ich habe einen Fehler gemacht", gestand der Rocker und übte scharfe Kritik an den in Malaysia herrschenden homophoben Gesetzen. "Als wir die Shows buchten, habe ich nicht darüber nachgedacht. Ich sehe den verdammten Sinn nicht darin, uns in ein Land einzuladen und uns dann zu sagen, mit wem wir Sex haben dürfen." Unterhaltung US-Influencerin Christine Tran Ferguson trauert um ihren Sohn (†15 Monate)! Das sei einfach nur "albern, absolut albern", ärgerte sich der 34-Jährige, der sich bereits seit Langem für die LGBTQ+-Community einsetzt. Was folgte, war ein eindeutiges Statement: Der Musiker gab seinem Bassisten Ross MacDonald (34) ein Handzeichen, bevor die beiden Männer sich vor den Augen Tausender Zuschauer auf der Bühne küssten - leidenschaftlich, lange und intensiv.

Die Szene, die beim Publikum für tosenden Applaus und begeisterte Jubelschreie sorgte, ging anschließend im Netz viral.



Malaysische Regierung streicht komplettes Festival nach Männerkuss

Was die Zuschauer vor Ort lauthals feierten, kam beim Veranstalter des Festivals allerdings weniger gut an: Die Band musste abrupt die Bühne verlassen und verkündete ihren Fans wenig später: "Okay, wir wurden gerade aus Kuala Lumpur verbannt."

Doch damit nicht genug: Statt nur dieses einzelnen Acts wurde direkt die komplette Veranstaltung gestrichen, die eigentlich drei Tage lang dauern sollte. Den drastischen Schritt ordnete die malaysische Regierung an, wie Kommunikations- und Digitalminister Fahmi Fadzil (42) später bei Facebook erklärte. Die "Handlungen und Aussagen" der Band verurteilte der Politiker als "sehr unhöflich" und stellte klar: Es gebe "keine Kompromisse" gegenüber einer Gruppe, die die malaysischen Gesetze "infrage stelle, verunglimpfe oder verletze". In Malaysia gilt Homosexualität als Verbrechen und wird mit bis zu 20 Jahren Gefängnis und Prügelstrafe geahndet.

"The 1975" sagen nach Kuss-Eklat weitere Konzerte ab