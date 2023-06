Erst Blitzstart, dann Trennung! Alles aus bei Taylor Swift und Matty Healy?

New York (USA) - Gerade mal einen Monat lang hat die Romanze zwischen Taylor Swift (33) und Matty Healy (34) gehalten. Obwohl die beiden Musiker in den vergangenen Wochen unzertrennlich schienen, soll jetzt schon wieder alles aus und vorbei sein.

Matty Healy (34) und Taylor Swift (33) sollen sich getrennt haben. © Montage: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP, Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Erst kürzlich wollten sie angeblich noch zusammenziehen, jetzt gehen Taylor Swift und Matty Healy offenbar schon wieder getrennte Wege.

Wie ein Freund der Sängerin gegenüber dem US-Promi-Portal TMZ ausplauderte, soll die 33-Jährige tatsächlich wieder Single sein! Woran genau die Beziehung zu "The 1975"-Frontmann Matty Healy scheiterte, ließ er allerdings offen.

Der Brite war in den vergangenen Wochen stets an der Seite der "Shake It Off"-Interpretin zu sehen gewesen, hatte ihre Konzerte besucht, sie zu Abendessen begleitet und war sogar zusammen mit Taylors Vater sowie vor ihrem Zuhause in New York gesichtet worden.

Jetzt hat die Künstlerin, die sich Anfang des Jahres erst von Langzeit-Freund Joe Alwyn (32) getrennt hatte, offenbar erneut die Reißleine gezogen.

Seit einem gemeinsamen Abendessen am 25. Mai hat sich das zuletzt noch so frisch verliebte Paar nicht mehr zusammen in der Öffentlichkeit gezeigt.