Mit offenem Rücken geboren: Hier kann Feli (10) endlich Urlaub machen
Arendsee - Die zehnjährige Feli ist mit einem offenen Rücken geboren worden und auf einen Rollstuhl angewiesen. Einen Urlaub können sie und ihre Eltern selten genießen.
Feli heißt eigentlich Felicitas und leidet an einem sogenannten "offenen Rücken". Ärzte sprechen dabei von "Spina bifida", wenn sich die Wirbelsäule bei einem Baby im Mutterleib nicht vollständig schließt.
Ihre Nerven liegen nicht richtig geschützt und können deshalb geschädigt werden. Aus diesem Grund sitzt die Gymnasialschülerin in einem Rollstuhl.
Obwohl seit vielen Jahren über Barrierefreiheit für Menschen mit Behinderungen diskutiert wird, ist dies noch immer keine Selbstverständlichkeit.
Zusammen mit ihren Eltern war Feli jetzt im Norden Sachsen-Anhalts in Arendsee - und sie haben sich positiv überraschen lassen.
Denn hier gibt es das "IDA". Die drei Buchstaben stehen für das "IntegrationsDorf Arendsee", das sich besonders als Erholungsort für behinderte Menschen eignet.
Doch wie sich herausstellt, ist noch nicht alles zu vollster Zufriedenheit.
Trotz Rollstuhl: Kegeln, Schifffahrt und Baden barrierefrei möglich
Das IDA bietet im staatlich anerkannten Luftkurort im Altmarkkreis Salzwedel allerhand Beschäftigung.
So kann Feli trotz ihres Handicaps zusammen mit ihren Eltern kegeln. Dafür braucht es nur eine simple Rampe aus Holz, die selbst ihren Vater Sven zum Staunen bringt.
Auch eine Fahrt mit dem Ausflugsdampfer "Queen Arendsee" ist ohne Probleme möglich.
Sogar der örtliche Betreiber eines privaten Fisch-Imbisses bietet ebenerdiges Gelände und sogar eine Behindertentoilette. "Eine Rolli-Toilette ist selbst in großen Restaurants nicht selbstverständlich", betont Mutter Jessica.
Trotz aller Freude gibt es einen kleinen Dämpfer für die Familie. Der Spielplatz ist von Sand umgeben. Damit ist dieser für Feli mit ihrem Rollstuhl völlig ungeeignet.
Es gibt jedoch noch viele weitere Angebote, die auch bei schlechtem Wetter genutzt werden können und der Zehnjährigen eine Menge Spaß bereiten.
Welche das sind und wie Feli ihren gesamten Urlaub erlebt und bewertet hat, seht Ihr in der Kurz-Dokumentation "einfach Mensch - Feli macht Ferien" in der ZDF-Mediathek.
Titelfoto: ZDF/Thomas Kefflel