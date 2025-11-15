Mit offenem Rücken geboren: Hier kann Feli (10) endlich Urlaub machen

Arendsee - Die zehnjährige Feli ist mit einem offenen Rücken geboren worden und auf einen Rollstuhl angewiesen. Einen Urlaub können sie und ihre Eltern selten genießen.

Feli (10, M.) und ihre Eltern konnten ihren Urlaub in Arendsee genießen. © ZDF/Thomas Kefflel

Feli heißt eigentlich Felicitas und leidet an einem sogenannten "offenen Rücken". Ärzte sprechen dabei von "Spina bifida", wenn sich die Wirbelsäule bei einem Baby im Mutterleib nicht vollständig schließt.

Ihre Nerven liegen nicht richtig geschützt und können deshalb geschädigt werden. Aus diesem Grund sitzt die Gymnasialschülerin in einem Rollstuhl.

Obwohl seit vielen Jahren über Barrierefreiheit für Menschen mit Behinderungen diskutiert wird, ist dies noch immer keine Selbstverständlichkeit.



Zusammen mit ihren Eltern war Feli jetzt im Norden Sachsen-Anhalts in Arendsee - und sie haben sich positiv überraschen lassen.



Denn hier gibt es das "IDA". Die drei Buchstaben stehen für das "IntegrationsDorf Arendsee", das sich besonders als Erholungsort für behinderte Menschen eignet.

Doch wie sich herausstellt, ist noch nicht alles zu vollster Zufriedenheit.