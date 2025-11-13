Morgenschicht-Horror: RTL-Moderatorin musste auf den Feldweg k***en

Köln – Morgenstund hat für Moderatorin Frauke Ludowig (61) kein Gold im Mund! In ihrem Podcast spricht sie jetzt ganz offen über ihre Anfänge im Radio und eine Uhrzeit, die wortwörtlich zum K***en ist.

Frauke Ludowig (61, r.) mit ihrer Tochter Nele Ludowig Roeffen (21). © Gerald Matzka/dpa-Zentralbild/dpa

In der neusten Folge von "Frauke Ludowig und Tine - exclusiv und ungeschminkt" packt Frauke über einen ihrer ersten Jobs hinter dem Mikrofon aus.

Sie moderierte das Morgenmagazin eines Radiosenders und musste dafür täglich um 3 Uhr früh raus. Für die "Exclusiv"-Moderatorin eine echte Tortur, die ihr schlussendlich auf den Magen schlug.

"Mir war so schlecht, dass ich immer an einem Feldweg anhalten musste, habe mich einmal übergeben und bin dann weitergefahren", gesteht Frauke lachend.

Nach zwei Jahren war für sie dann klar: "Ich bin einfach nicht gemacht für die Morgenschiene."