187 Strassenbande: Bonez MC und Mary getrennt
Hamburg - Jetzt ist es raus! "187 Strassenbande"-Rapper Bonez MC (40) und seine Partnerin Mary (27) haben sich nach mehr als fünf Jahren Beziehung getrennt.
Bereits Anfang des Jahres hatte es Gerüchte zur Trennung des Paares gegeben, nachdem Mary auf Instagram mit einem klaren "Nein" auf die Frage geantwortet hatte, ob sie noch mit dem Rapper zusammen sei.
Am Donnerstag hat nun auch Bonez MC, der mit bürgerlichem Namen John Lorenz Moser heißt, das Liebes-Aus der beiden bestätigt. In einer Instagram-Story schrieb er über den Jahresstart, der für ihn "hätte nicht verrückter anfangen können".
Neben zahlreichen anderen Rückschlägen folgte "noch eine abrupte Trennung, auf die ich nicht vorbereitet war", gestand er. Parallel dazu antwortete Mary in einem Q&A auf die Frage, ob sie eher "Team Beziehung oder Team frei" sei, mit einem Seeadler und erklärte, dass sie "unheimlich gerne" alleine sei.
Die beiden scheinen also mehr als nur miteinander abgeschlossen zu haben, obwohl sie eine gemeinsame Tochter haben.
187 Strassenbande: Bonez MC kämpft mit gesundheitlichen Problemen
Neben der Trennung hatte Bonez noch mit weiteren Themen zu kämpfen. Wie er in seiner Story schrieb, war Anfang des Jahres seine 13 Jahre alte Tochter "aufgrund unvorhergesehener Umstände" zu ihm gezogen. "Plötzlich war ich alleinerziehender Vater von 0 auf 100", sagte er. Vorbereitet war darauf nicht, aber mithilfe seiner Familie schaffte er es.
Nur wenig später folgte der nächste Schock. Die Halle, in der alle seine Autos standen, musste geräumt werden. Nebenbei wollte er sein Tape fertig machen. Doch zunächst musste er für all seine Karossen neue Stellplätze finden.
Genau zu diesem Zeitpunkt wurde er krank. "Hab erfahren, dass ich starkes Asthma hab und werde auch irgendwie nicht fit", gestand Bonez MC. (Rechtschreibung übernommen)
Wie der 40-Jährige zugab, hatte er sich das Jahr 2026 ein wenig anders vorgestellt, aber immerhin habe er das Tape fertig bekommen und plant einen Channel, über den er seine Fans erreichen kann.
Titelfoto: Fotomontage: Screenshot/Instagram/marys.crib, Screenshot/Instagram/bonez187erz