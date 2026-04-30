187 Strassenbande: Bonez MC und Mary getrennt

Hamburg - Jetzt ist es raus! " 187 Strassenbande "-Rapper Bonez MC (40) und seine Partnerin Mary (27) haben sich nach mehr als fünf Jahren Beziehung getrennt.

187-Rapper Bonez MC (40) gab die Trennung von seiner Partnerin Mary bekannt. © Fotomontage: Screenshot/Instagram/bonez187erz (2)

Bereits Anfang des Jahres hatte es Gerüchte zur Trennung des Paares gegeben, nachdem Mary auf Instagram mit einem klaren "Nein" auf die Frage geantwortet hatte, ob sie noch mit dem Rapper zusammen sei.

Am Donnerstag hat nun auch Bonez MC, der mit bürgerlichem Namen John Lorenz Moser heißt, das Liebes-Aus der beiden bestätigt. In einer Instagram-Story schrieb er über den Jahresstart, der für ihn "hätte nicht verrückter anfangen können".

Neben zahlreichen anderen Rückschlägen folgte "noch eine abrupte Trennung, auf die ich nicht vorbereitet war", gestand er. Parallel dazu antwortete Mary in einem Q&A auf die Frage, ob sie eher "Team Beziehung oder Team frei" sei, mit einem Seeadler und erklärte, dass sie "unheimlich gerne" alleine sei.

Die beiden scheinen also mehr als nur miteinander abgeschlossen zu haben, obwohl sie eine gemeinsame Tochter haben.