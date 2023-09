Gzuz auf Bewährung aus Gefängnis entlassen: "Freier Mann"

Rapper Gzuz (35) wurde nach knapp 8 Monaten frühzeitig auf Bewährung aus dem Gefängnis in Hamburg entlassen. © Montage: Screenshot Instagram/gzuz187_official

Seit dem 12. September scheint Gzuz offiziell wieder ein "Freier Mann" zu sein, wie er selbst unter einem Instagram-Post schrieb, auf dem er sich vor dem Gefängnis platzierte und mit einer blauen Mülltüte und seinem kleinen Zellen-Fernseher posierte.

Vor ihm steht außerdem ein kleiner schwarzer Koffer, der geschmückt ist mit Unterschriften. Höchstwahrscheinlich die seiner Familie und Freunde.

Passend zu der Freilassung des gebürtigen Hamburgers meldete sich nach mehreren Tagen Hitze nun auch das klassische, wenn auch aktuell schwüle, Hamburger Schietwetter zurück. Für den Rapper somit sicherlich ein Heimkommen auf allen Ebenen.

Seine Freude über die Gefängnisentlassung nach knapp acht Monaten hinter Gittern teilte er auch in der Story mit seinen 2,6 Millionen Followern: "So Gazi is' wieder frei. Muddi is schwanger. Aber Moment mal ...", brüllt Kristoffer, wie der Rapper bürgerlich heißt, in die Kamera, zählt die Schwangerschaftsmonate an den Fingern ab: "Da war ich ja noch im Knast ha ha ha ha ..." und bringt Frau Lisa am Steuer damit sehr in Verlegenheit.

Auch sie selbst teilte die Baby-News erst vor kurzem auf Instagram mit.