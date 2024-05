Seit dreieinhalb Jahren ein Paar: So lernte Mary Bonez MC kennen

Hamburg - Mary ist stolze Mutter einer kleinen Tochter. Vater ist 187 Strassenbande -Rapper Bonez MC (38). Im Podcast "Yum Yum Hustlers" ließ sie die Gastgeberinnen Sängerin Alicia-Awa Beissert (26, "Egal was") und Alex Mariah Peter (26, " Germany's Next Topmodel ") zumindest ein bisschen hinter die Kulissen schauen.

Bonez MC, bürgerlich John Lorenz Moser (38) und Mary sind seit rund dreieinhalb Jahren ein Paar. © Screenshot/Instagram/marys.crib

Als Mary schwanger wurde, zog sie von Berlin nach Hamburg. Seit dreieinhalb Jahren sind sie und Bonez nun schon ein Paar.

Kennengelernt haben sich die beiden über Instagram, verriet Mary im Podcast. Bonez schrieb sie an, geantwortet habe sie zunächst nicht. "Ich habe gedacht, was will der denn", lachte die junge Mutter.

Irgendwann tat sie es offensichtlich doch. "Er ist so witzig. Manchmal pisse ich mich wirklich ein. Das habe ich schon beim Schreiben gemerkt."

Die beiden trafen sich und gingen, gemeinsam mit anderen Leuten, essen. "Richtig kennengelernt haben wir uns dann im Ausland. Es war echt schön. Keiner hatte irgendeine Intention, sondern man wollte einfach eine gute Zeit verbringen. Und das ist jetzt daraus geworden."

2023 kam ihr erstes gemeinsames Kind auf die Welt. Wann genau, ist nicht bekannt.