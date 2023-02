30 Jahre "Die Prinzen": Jubiläumstour durch 30 Städte startet in Chemnitz

"Die Prinzen" aus Leipzig feiern ab März ihr 30-jähriges Bandbestehen mit 30 Shows. © PR/Sven Sindt

Motto der Shows: "30 Jahre - 30 Hits - 30 Städte". Los geht's am 16. März in Chemnitz.

Dann werden Sebastian Krumbiegel, Tobias Künzel & Co. in der Stadthalle ihr Best-of-Programm präsentieren. Dem Tour-Titel entsprechend zelebriert die Band Hits von "Millionär" über "Küssen verboten" bis "Alles nur geklaut".

Schlicht das Beste aus 30 Jahren Bandgeschichte, mit der "Die Prinzen" sich locker in der obersten deutschen Pop-Liga etablierten.

Die ausgedehnte Tour läuft mit ihren 30 Terminen bis Ende Oktober. Als weitere Shows in der Region stehen nach dem Chemnitz-Auftakt das Sommer-Open-Air am 10. Juni in der Dresdner Jungen Garde an sowie das Heimspiel am 5. Oktober in der Leipziger Quarterback Immobilien Arena.