35 Jahre "Verdammt, ich lieb' dich": Ist die Rente für Matthias Reim in Sicht?

Stockach - Seit bereits 35 Jahren gehört er zur deutschen Musiklandschaft wie kaum ein anderer. Doch wer dachte, dass Matthias Reim mit 68 Jahren kürzertritt, hat sich geirrt.

Sänger Matthias Reim (68) denkt nicht ans Aufhören. © Michael Matthey/dpa

"Verdammt, ich lieb' dich" machte ihn 1990 über Nacht zur Schlager-Legende. Heute, dreieinhalb Jahrzehnte später, brennt das Feuer in dem Wahl-Bodenseer offensichtlich noch genauso hell wie am ersten Tag. In einer Videobotschaft auf Instagram räumt der Sänger jetzt mit allen Rücktrittsgerüchten auf.

Der Schlagerstar lässt keinen Zweifel an seiner Leidenschaft für das Rampenlicht. "Ich höre nicht auf", verkündet Reim.

Er wolle dort oben stehen, solange ihn seine Beine tragen. "Selbst wenn ich nicht mehr stehen kann, dann rolle ich eben auf die Bühne", witzelt der Sänger.

Für Reim ist die Musik nicht einfach nur ein Job, sondern das "Schönste, was ich im Leben habe". Er könne es sich demnach nicht vorstellen, dass er es lassen werde.