Schlager-Star verliert geliebtes Familienmitglied und zieht sofort Konsequenzen
Köln - Hiobsbotschaft für alle Fans von Sonia Liebing: Die Schlagersängerin wird sich aus den sozialen Netzwerken zurückziehen - aus einem traurigen Grund.
Normalerweise teilt die 36-Jährige auf ihren Kanälen gerne humorvolle Videos, doch jetzt schlug sie plötzlich sehr ernste Töne an. Die Musikerin muss einen schweren Schicksalsschlag verkraften: Ihr Großvater ist verstorben.
In ihrer Instagram-Story meldete sich Sonia mit einer sehr persönlichen Erinnerung und machte dabei deutlich, wie nah ihr der Verlust geht. Dazu postete sie ein Foto, das sie als kleines Mädchen im Arm ihres Opas zeigt. Beide sitzen auf dem Sofa.
"Er hat ein stolzes Alter erreicht und darf nun vom Himmel aus über uns wachen", schrieb Liebing in ihren emotionalen Zeilen. Weiter verriet die Blondine, dass es ihr aktuell "den Umständen entsprechend gut" gehe, da sich das Ableben in den vergangenen Wochen bereits angekündigt hatte.
Jetzt sei ihr geliebter Großvater "an einem besseren Ort". Die Sängerin plant, nach Polen zu reisen, wo ein Teil ihrer Familie lebt. "Daher macht euch keine Sorgen, wenn es hier etwas ruhiger wird. Ich bin bald zurück", ließ sie ihre Fan-Gemeinde wissen.
Sonia Liebing trauert um Großvater: "Zeit, ihn fliegen zu lassen!"
Unterstützung findet Sonia Liebing in dieser schweren Zeit vor allem bei ihrem Ehemann, der sie mit "sehr rührenden und tröstenden Worten" aufgefangen und wieder aufgebaut habe.
Was ihr Gatte genau gesagt hat, wollte sie ihren Followern nicht vorenthalten: "Trotz der vielen Kilometer, die dich und deine Großeltern getrennt haben, waren wir in den letzten Jahren so oft bei ihnen. Sie durften unsere Kinder kennenlernen, sie aufwachsen sehen", zitierte sie ihn.
Auch die "haarigen Babys" durfte und konnte ihr geliebter Großvater noch kennenlernen, womit Sonia natürlich auf die Familienhunde anspielte. Die gemeinsame Zeit werde für sie für immer eine wunderschöne Erinnerung bleiben.
Zum Ende ihres Posts wird die Sängerin besonders emotional: "Unser letztes Wiedersehen liegt nun ein Jahr zurück. Und wenn ein Mensch innerhalb eines Jahres so stark abbaut, dann ist es Zeit, ihn fliegen zu lassen. Genau das tut mein Opi jetzt."
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/sonia.liebing.official (Screenshots)