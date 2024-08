Abschiedstour abgesagt! Aerosmith hört sofort auf

Wenn Steven Tyler (76) mit Aerosmith auf Tour geht, gibt er alles. Für seine Stimme waren die letzten Gigs ein bisschen zu viel des Guten. © Lisa Lake/Getty Images/AFP

Wie die Bandmitglieder in der Nacht zum heutigen Samstag mitteilten, können sie die "Peace Out"-Tournee quer durch die USA nicht fortsetzen.

"Es war die Ehre unseres Lebens, dass unsere Musik Teil der euren geworden ist. In jedem Club, auf jeder großen Tournee und in großen und privaten Momenten habt ihr uns einen Platz im Soundtrack eures Lebens gegeben", verabschieden sich Steven Tyler (76), Joe Perry (73) und Tom Hamilton (72) in einem emotionalen Statement auf ihrer Website.

"Wir wollten euch immer umhauen, wenn wir auftreten", stimmen die drei Rock-Urgesteine zur Erklärung ein, weshalb sie die letzte Tournee nicht spielen können.

"Wie ihr wisst, ist Stevens Stimme ein Instrument wie kein anderes. Er hat monatelang unermüdlich daran gearbeitet, seine Stimme wieder dahin zu bringen, wo sie vor seiner Verletzung war", so Aerosmith weiter.

Demnach war die Verletzung, die schon im vergangenen Jahr zur Verschiebung der Tour nach nur einer Woche voller Auftritte führte, zu schlimm. Der 76-Jährige muss seine Stimmbänder weiter schonen.

Die Band dazu: "Wir haben gesehen, wie er sich abmühte, obwohl er das beste medizinische Team an seiner Seite hatte. Leider ist es klar, dass eine vollständige Genesung von seiner Stimmverletzung nicht möglich ist."