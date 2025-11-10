Große Abschiedstour: Die Fantastischen Vier kommen für letzte Konzerte nach Sachsen

Leipzig - Sie wollen es noch einmal wissen: Die Fantastischen Vier steigen noch ein letztes Mal in den Tourbus und reisen damit quer durch Deutschland und Österreich . Dabei machen sie auch in Sachsen Halt und beginnen dort sogar die neue Tournee.

Seit 36 Jahren machen die Rapper gemeinsam Musik. (Archivbild) © Uli Deck/dpa

Seit mittlerweile 36 Jahren gibt es die Rap-Gruppe. Mit Songs wie "Die da!?!", "MFG" und "Troy" stürmten sie die Charts und verhalfen dem Genre Hip-Hop in Deutschland zum großen Durchbruch.

Jetzt wollen Smudo (57), Thomas D (56), Michi Beck (57) und And.Ypsilon (57) langsam Abschied nehmen und noch ein letztes Mal auf Tour gehen.

Von 2026 bis 2028 wollen sie mit ihrer "Der letzte Bus"-Tournee möglichst noch einmal in alle Städte reisen, in denen sie schon einmal Konzerte gespielt haben - und dazu gehören auch Riesa und Leipzig.

In Riesa starten die Fantastischen Vier sogar die neue Konzertreihe. Am 16. Dezember 2026 spielen sie in der WT Energiesysteme Arena.

Am 16. Januar 2027 kommen sie dann für eine Show nach Leipzig in die QUARTERBACK Immobilien Arena.