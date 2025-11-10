Große Abschiedstour: Die Fantastischen Vier kommen für letzte Konzerte nach Sachsen
Leipzig - Sie wollen es noch einmal wissen: Die Fantastischen Vier steigen noch ein letztes Mal in den Tourbus und reisen damit quer durch Deutschland und Österreich. Dabei machen sie auch in Sachsen Halt und beginnen dort sogar die neue Tournee.
Seit mittlerweile 36 Jahren gibt es die Rap-Gruppe. Mit Songs wie "Die da!?!", "MFG" und "Troy" stürmten sie die Charts und verhalfen dem Genre Hip-Hop in Deutschland zum großen Durchbruch.
Jetzt wollen Smudo (57), Thomas D (56), Michi Beck (57) und And.Ypsilon (57) langsam Abschied nehmen und noch ein letztes Mal auf Tour gehen.
Von 2026 bis 2028 wollen sie mit ihrer "Der letzte Bus"-Tournee möglichst noch einmal in alle Städte reisen, in denen sie schon einmal Konzerte gespielt haben - und dazu gehören auch Riesa und Leipzig.
In Riesa starten die Fantastischen Vier sogar die neue Konzertreihe. Am 16. Dezember 2026 spielen sie in der WT Energiesysteme Arena.
Am 16. Januar 2027 kommen sie dann für eine Show nach Leipzig in die QUARTERBACK Immobilien Arena.
Die Tickets gehen am Mittwoch in den Vorverkauf
Die Tickets gehen ab Mittwoch, den 12. November um 10 Uhr bei www.eventim.de in den Vorverkauf. Ab dem 14. November um 10 Uhr sind sie dann an allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter www.semmel.de verfügbar.
Die Rapper versprechen eine neue Bühnenshow mit talentierten Musikern und werden da natürlich auch alle ihre größten Hits spielen.
Mindestens 18 Monate lang wollen sie dabei auch das Gefühl einer Tournee aufsaugen, teilte der Konzertveranstalter mit. Noch einmal vier Städte in vier Tagen spielen, noch einmal Nachtschichten schieben und im Tourbus schlafen.
Die Musiker ließen offen, ob sie noch einzelne Konzerte spielen werden oder eventuell ein neues Album veröffentlichen werden. Die "Der letzte Bus"-Tour wird aber die letzte sein.
