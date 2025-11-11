Sängerin bricht bei Auftritt zusammen: Hat der öffentliche Druck sie hungern lassen?

Macao (China) - Schockmoment in China: Die südkoreanische Sängerin HyunA (33) ist bei einem Auftritt am vergangenen Wochenende plötzlich vor den Augen Tausender Fans in Ohnmacht gefallen.

Eben lässt HyunA (33) noch locker-lässig die Hüften schwingen, dann sackt sie plötzlich in sich zusammen. Ihre Tänzerinnen eilen sofort zur Hilfe. © Fotomontage: Screenshot: instagram.com/hyunaperfecta

Aus einem Artikel der "Korea Times" geht hervor, dass die 33-Jährige am vergangenen Sonntag auf dem chinesischen Waterbomb Macau Musikfestival aufgetreten ist. Zunächst verlief alles nach Plan und sowohl HyunA als auch ihre Background-Tänzerinnen lieferten eine mächtige Show ab.

Doch plötzlich stockten die Bewegungen der Koreanerin, welche sich gerade mit einem anmutigen Hüftschwung um sich selbst drehte. Dann - plötzlich - verließ sie sämtliche Körperspannung und sie brach mitten auf der Bühne zusammen.

Sofort eilten die Tänzerinnen zu ihr, doch sie schafften es nicht, HyunA wieder in das Hier und Jetzt zu holen. Dann kam ein Security-Mann, der die Künstlerin von der Bühne trug, doch auch in seinen Armen schien die 33-Jährige nicht wieder zu sich zu kommen.

Erst einige Stunden später gab die K-Pop-Artistin über ihren Instagram-Kanal Entwarnung. In einem Post entschuldigte sie sich bei ihren Fans und behauptete, nicht "Profi genug" gewesen zu sein. Ihre abschließenden Worte waren: "Ich bin wirklich in Ordnung. Macht euch keine Sorgen!"

Laut einem Bericht der britischen "DailyMail" leidet HyunA seit 2020 an einer vasovagalen Synkope. Dabei können Stress, Müdigkeit, aber auch andere Faktoren plötzliche Ohnmachtsanfälle auslösen.