Sängerin bricht bei Auftritt zusammen: Hat der öffentliche Druck sie hungern lassen?

Die K-Pop-Sängerin HyunA ist während ihres Auftritts auf einem Musikfestival auf der Bühne zusammengebrochen. Ihre Diät könnte der Auslöser gewesen sein.

Von Nick-Fabrice Vetter

Macao (China) - Schockmoment in China: Die südkoreanische Sängerin HyunA (33) ist bei einem Auftritt am vergangenen Wochenende plötzlich vor den Augen Tausender Fans in Ohnmacht gefallen.

Eben lässt HyunA (33) noch locker-lässig die Hüften schwingen, dann sackt sie plötzlich in sich zusammen. Ihre Tänzerinnen eilen sofort zur Hilfe.  © Fotomontage: Screenshot: instagram.com/hyunaperfecta

Aus einem Artikel der "Korea Times" geht hervor, dass die 33-Jährige am vergangenen Sonntag auf dem chinesischen Waterbomb Macau Musikfestival aufgetreten ist. Zunächst verlief alles nach Plan und sowohl HyunA als auch ihre Background-Tänzerinnen lieferten eine mächtige Show ab.

Doch plötzlich stockten die Bewegungen der Koreanerin, welche sich gerade mit einem anmutigen Hüftschwung um sich selbst drehte. Dann - plötzlich - verließ sie sämtliche Körperspannung und sie brach mitten auf der Bühne zusammen.

Sofort eilten die Tänzerinnen zu ihr, doch sie schafften es nicht, HyunA wieder in das Hier und Jetzt zu holen. Dann kam ein Security-Mann, der die Künstlerin von der Bühne trug, doch auch in seinen Armen schien die 33-Jährige nicht wieder zu sich zu kommen.

Erst einige Stunden später gab die K-Pop-Artistin über ihren Instagram-Kanal Entwarnung. In einem Post entschuldigte sie sich bei ihren Fans und behauptete, nicht "Profi genug" gewesen zu sein. Ihre abschließenden Worte waren: "Ich bin wirklich in Ordnung. Macht euch keine Sorgen!"

Laut einem Bericht der britischen "DailyMail" leidet HyunA seit 2020 an einer vasovagalen Synkope. Dabei können Stress, Müdigkeit, aber auch andere Faktoren plötzliche Ohnmachtsanfälle auslösen.

Kolleginnen kritisieren Verhalten der K-Pop-Sängerin

Für K-Pop-Fans ist HyunA (33) eines der Gesichter der koreanischen Musikbranche - schließlich ist sie bereits seit über 13 Jahren auf den Bühnen der Welt zu sehen. (Archivfotos)  © Fotomontage: PHILIPPE LOPEZ / AFP, STARNEWS / STARNEWS / AFP

Schon in jungen Jahren hatte HyunA ein gestörtes Verhältnis zu Essen. So behaupten einige ihrer ehemaligen Kollegen und Kolleginnen, dass sie teilweise wochenlang nichts gegessen hat, um ihr "Idealgewicht" von 40 Kilogramm halten zu können.

Erst vor einer Woche postete die Sängerin ein erneutes Gewichts-Update, nachdem einige Stimmen laut wurden, die behaupteten, dass sie etwas zugelegt hat oder gar schwanger sein könnte.

Die Waage auf dem Bild zeigte 49 Kilogramm an. Nun wird angenommen, dass neben dem Stress auf der Bühne und dem Schlafmangel vor der Show auch diese radikale Gewichtsabnahme dazu geführt haben könnte, dass die vasovagale Synkope der Sängerin "getriggert" wurde.

Übrigens ist HyunA erstmals im Jahre 2012 in Erscheinung getreten, als sie zusammen mit dem Südkoreaner "Psy" einen globalen Chart-Erfolg mit dem Ohrwurm-Garanten "Gangnam Style" feierte.

