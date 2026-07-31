"Atemlos", "Mambo No. 5", "Big in Japan": Hat künstliche Intelligenz diese Hits geklaut?

Die Musikrechteverwerter der Gema haben gegen Suno geklagt, ein US-Unternehmen, mit dessen KI-Werkzeugen man Musik generieren kann. (Symbolbild) © junce/123rf

Das muss das Landgericht München I entscheiden, das dazu am Freitag voraussichtlich ein Urteil verkünden wird. Geklagt hat die Musikverwertungsgesellschaft Gema.

Im konkreten Fall geht es laut Gerichtsangaben um sechs bekannte Musikstücke: "Atemlos", "Daddy Cool", "Mambo No. 5", "Big in Japan", "Forever Young" und "Rasputin". Der Fall dürfte aber weit über die konkreten Lieder hinausweisen.

Suno bietet Nutzern die Möglichkeit, Lieder von KI erstellen zu lassen. Das tat auch die Gema und brachte die KI dabei dazu, Lieder zu erstellen, die sich - so finden zumindest die Vertreter des Musikrechteverwerters - kaum von den Originalen unterscheiden, mit denen die KI trainiert worden ist. Die Gema sieht dies als Beleg, dass die Trainingsdaten memorisiert - also letztlich abgespeichert wurden.

Suno hat in der mündlichen Verhandlung im Frühjahr sowohl die Wiedererkennbarkeit bestritten als auch betont, dass die Lieder, mit denen die KI trainiert wurde, nicht im Modell abgespeichert sind.

Ein weiterer zentraler Punkt des Rechtsstreits ist, ob eine Urheberrechtsverletzung - so das Gericht denn eine sieht - überhaupt Suno oder nicht den Nutzern der Werkzeuge zuzurechnen ist. Die Gema sagt ja, Suno nein.