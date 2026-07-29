Er wurde nur 50 Jahre alt: Star-DJ tot in Wohnung gefunden

Paris - Traurige News aus der Musikwelt : Der französische DJ Kavinsky ist im Alter von nur 50 Jahren gestorben.

Kavinsky (†50), bürgerlich Vincent Belorgey, wurde tot in seiner Wohnung gefunden. © Thibaud Moritz/AFP/dpa

Wie Le Parisien am Mittwoch erfuhr, sei der Musiker bereits am Dienstagabend tot in seiner Wohnung in der französischen Hauptstadt aufgefunden worden.

Die Todesursache sei noch unklar, hieß es. "Es wurde eine Untersuchung eingeleitet, um die Ursache des Ablebens zu klären", berichtete die französische Staatsanwaltschaft. Ersthelfer hätten am Tatort keine verdächtigen Spuren feststellen können.

Laut Informationen der französischen Tageszeitung habe der Künstler, der mit bürgerlichem Namen Vincent Belorgey heißt, in den letzten Tagen über starke Kopfschmerzen geklagt.

Vermutet werde daher ein Schlaganfall als Todesursache. Bestätigt sei allerdings noch nichts Genaues.