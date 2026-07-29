Er wurde nur 50 Jahre alt: Star-DJ tot in Wohnung gefunden
Paris - Traurige News aus der Musikwelt: Der französische DJ Kavinsky ist im Alter von nur 50 Jahren gestorben.
Wie Le Parisien am Mittwoch erfuhr, sei der Musiker bereits am Dienstagabend tot in seiner Wohnung in der französischen Hauptstadt aufgefunden worden.
Die Todesursache sei noch unklar, hieß es. "Es wurde eine Untersuchung eingeleitet, um die Ursache des Ablebens zu klären", berichtete die französische Staatsanwaltschaft. Ersthelfer hätten am Tatort keine verdächtigen Spuren feststellen können.
Laut Informationen der französischen Tageszeitung habe der Künstler, der mit bürgerlichem Namen Vincent Belorgey heißt, in den letzten Tagen über starke Kopfschmerzen geklagt.
Vermutet werde daher ein Schlaganfall als Todesursache. Bestätigt sei allerdings noch nichts Genaues.
Sein Song im Film "Drive" machte Kavinsky bekannt
Der Franzose wuchs in der Pariser Vorstadt in bescheidenen Verhältnissen auf. Er war der Älteste von drei Kindern. Seine Mutter war Krankenschwester, der Vater arbeitete als Verkäufer.
Kavinsky galt als prominente Figur der elektronischen Musikszene. Seinen internationalen Durchbruch feierte er mit seinem Track "Nightcall", der im Action-Thriller "Drive" zu hören ist. In dem Film des dänischen Filmemachers Nicolas Winding aus dem Jahr 2011 spielt Hollywoodschauspieler Ryan Gosling (45) die Hauptrolle.
Bei der Abschlusszeremonie der Olympischen Spiele 2024 in Paris trat der DJ gemeinsam mit der belgischen Sängerin Angèle auf, die das Lied neu interpretiert hatte.
Auf Instagram und anderen Plattformen nahmen zahlreiche Fans Abschied von ihrem Idol.
Frankreichs Kulturministerin Catherine Pégard (71) würdigte Kavinsky auf der Plattform X als einen besonderen Künstler: "Mit dem plötzlichen Tod von Kavinsky hat Frankreich eine seiner markantesten Stimmen verloren. Seine Musik, die zugleich tanzbar und nostalgisch ist, wird auch weiterhin Generationen und Grenzen überdauern."
Titelfoto: Thibaud Moritz/AFP/dpa