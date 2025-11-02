Berghain, Blut und Wut: Dieser Song ist grad der heißeste Scheiß

Berlin/Warschau - Orchester, Berghain und drei Sprachen: Was nach einem wilden und irgendwie nicht passenden Mix klingt, ist gerade der absolute Musiktrend im Internet. Rosalías (33) Song "Berghain" ist in aller Munde. Aus vielerlei Hinsicht.

Rosalía (33) geht gerade mit ihrem Song "Berghain" viral. © Álex Zea/Europa Press/dpa

Rosalía Vila Tobella (33) heißt die Katalanin, die spätestens seit Ende Oktober große Berühmtheit erlangt haben dürfte.

Dabei ist es "nur" ein Lied, das sie als Auszug aus ihrem am 7. November erscheinenden Album "LUX" veröffentlicht hat. Mehr als 14 Millionen Klicks innerhalb von sechs Tagen erhielt ihr auf YouTube gepostetes Musikvideo bereits, bei Spotify sind es knapp 20 Millionen Aufrufe.

Aber was macht den dreisprachigen Song so besonders? Das Multilinguale ist nicht das einzige Special, so viel steht fest.

Vollkommen entgegen ihrer Norm beginnt Rosalías erste Strophe komplett auf Deutsch. "Seine Angst ist meine Angst, seine Wut ist meine Wut, seine Liebe ist meine Liebe, sein Blut ist mein Blut" singt die Spanierin, während sie vom London Symphony Orchestra begleitet wird.

Wo wir direkt bei der nächsten Neuerung wären: Hoch dramatisch untermalt das Orchester den wilden Song, obwohl Rosalía sonst eher auf eine Kombi aus Flamenco und Pop zurückgreift.