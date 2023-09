"Blink-182" kassieren Buh-Rufe bei letztem Deutschland-Konzert

Hamburg - Aufatmen bei vielen Fans von " Blink-182 "! Denn nachdem ihre Welttournee Anfang September noch auf der Kippe gestanden hatte, fand am Sonntag nun nach Köln und Berlin auch das letzte Deutschlandkonzert der US-Band in Hamburg statt.

Travis Barker (47) sorgte in den vergangenen Jahren eher mit seinem Privatleben für Schlagzeilen. © Manny Carabel/Getty Images/AFP

Dazu wurde die fast ausverkaufte Barclays Arena um 21.15 Uhr in eine epische Stimmung getaucht: Zu Richard Strauss' "Also sprach Zarathustra" erschienen die Pop-Punk-Rocker mit ausgestreckten Armen und wiedervereint auf der Bühne.

Mit der Rückkehr von Tom DeLonge (47) an der Gitarre, Mark Hoppus (51) am Bass und Travis Barker (47) am Schlagzeug traten "Blink-182" nun wieder in der Besetzung auf, in der ihnen Ende der 90er-Jahre der internationale Durchbruch gelungen war.

Ein neues Album, das bereits für Oktober angekündigt wurde, soll die Reunion noch perfekt machen. Eine kleine Kostprobe gab es im vergangenen Jahr zwar bereits mit der Single "Edging", die am Sonntag ebenfalls auf der Setlist stand. Doch auf eine Livepremiere eines noch unveröffentlichten Songs mussten die Fans leider verzichten. Dafür standen natürlich Klassiker wie "What's My Age Again?", "All The Small Things" oder "I Miss You" auf dem Programm.

Dass aus den drei Teenagern von damals inzwischen Familienväter geworden sind, merkte man ihnen zwischen Lasershow, Konfettikanonen und jeder Menge Feuerwerk zwischenzeitlich kaum an.

Dazu sprangen Mark Hoppus und Tom DeLonge lässig in Sneakern über die Bühne, während Travis Barker am Schlagzeug oberkörperfrei die Sticks kreisen ließ - und das auch mal aus luftiger Höhe: Denn etwa zur Hälfte der knapp zweistündigen Show wurde der Drummer mit seinem Set unter die Arena-Decke gehoben.