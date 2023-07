"Blink-182" kommen für drei Konzerte nach Deutschland: Gibt es dort eine Weltpremiere?

Mit Gründungsmitglied Tom DeLonge (47, l.), Schlagzeuger Travis Barker (47, r.) und Mark Hoppus (51) ist die Band "Blink-182" wieder in der Besetzung, mit der sie 1999 ihren Durchbruch hatte. © Sebastian Gollnow/dpa, Valerie Macon/AFP (Bildmontage)

Ein ganzes Jahr lang wollte die US-Rockband ursprünglich auf Tour durch mehrere Kontinente gehen.

Doch im März gab es für die Fans zunächst eine bittere Enttäuschung: Denn nach zwei Fingerbrüchen bei Schlagzeuger Travis Barker (47) musste die Band ihren Tourstart zunächst erst mal verschieben.

Die Shows in Lateinamerika wurden abgesagt. Bei Instagram verkündete der Sänger und Gitarrist Tom DeLonge (47) dazu: "Es tut uns so leid für alle Leute in Südamerika, dass wir nicht da sein können."

Doch nach dem Auftakt in den USA soll nun auch den Konzerten in Deutschland nichts mehr im Wege stehen: Geplant sind diese für Köln (9. September), Berlin (16. September) und Hamburg (17. September).



Mit der Rückkehr von Tom DeLonge an der Gitarre, mit Mark Hoppus (51) am Bass und Travis Barker am Schlagzeug treten "Blink-182" nun wieder in der Besetzung auf, in der ihnen Ende der 90er-Jahre der internationale Durchbruch gelang.