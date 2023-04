Bruce Springsteen bekommt einen eigenen Feiertag - aus einem kuriosen Grund

New Jersey - Der berühmte Rockmusiker (73) Bruce Springsteen wurde für seinen Erfolg von seinem Heimatstaat in den USA auf eine ganze besondere Art geehrt: Er bekommt einen eigenen Feiertag!

Doch der Musiker ist nicht der einzige Star, der in New Jersey fürs Berühmtsein einen Feiertag bekommen hat.

Trotz seiner Ruhmes und Reichtums ist der 73-Jährige seinem Heimatstaat treu geblieben. Er besingt ihn nicht nur in seine Songs, er wohnt auch in der Nähe seines Geburtsortes.

"Bruce Springsteen ist einer der bekanntesten, kultigsten und einflussreichsten Musiker – und New Jerseyer – aller Zeiten. Es ist wichtig, dass wir Bruce für alles anerkennen, was er getan hat und weiterhin tun wird, von der Gabe seiner Musik bis hin zum Einsatz seiner Zeit für die Anliegen, die ihm am Herzen liegen", wird der Gouverneur von New York Post zitiert.

Am gestrigen Samstagabend verkündete der Gouverneur des US-Bundesstaates New Jersey, dass ab sofort der 23. September der "Bruce Springsteen Tag" ist. Die Ankündigung kam einen Tag nachdem der 73-Jährige sein erstes Konzert seit sieben Jahren in seinem Heimatstaat gespielt hatte, welches komplett ausverkauft war.

Danny Devito (78, l.) und Jon Bon Jovi (61) haben jeweils einen eigenen Feiertag in New Jersey. © Fotomontage: Juan Pablo Rico / AFP, Jason Kempin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

2018 bekam der Schauspieler Danny Devito (78) seinen eigenen Ehrentag in dem US-Bundesstaat. Am 17. November wird der Schauspieler für seine erfolgreichen Rollen, wie als Oswald Coppola in "Batman Returns", von 1992 gefeiert.

"Jetzt, wo ich eine Ikone bin und einen Danny-DeVito-Tag habe, werde ich mein Bestes geben, um die Steueranreize in New Jersey durchzusetzen, damit wir in New Jersey Filme machen können", wird der 78-Jährige durch die New York Times zitiert.

Jon Bon Jovi (61) als ebenfalls international beliebter Sänger hat auch einen eigenen Feiertag. Der Musiker stammt ebenfalls gebürtig aus New Jersey und hat am 14. April seinen Ehrentag, berichtet Variety. Der 61-Jährige ist vor allem für seinen Hit "Livin' on a Prayer" bekannt.