"California Soul"-Sängerin Marlena Shaw ist tot!

"Schweren Herzens gebe ich für mich und meine Familie bekannt, dass unsere geliebte Mutter, eure geliebte Ikone und Künstlerin, Marlena Shaw , heute um 12.03 Uhr gestorben ist", sagte Shaws Tochter Marla Bradshaw in einem am Freitag (Ortszeit) veröffentlichten Video auf Facebook.

Als Sample - also als Songschnipsel - tauche er auch in Dutzenden Liedern anderer Künstler auf. Ebenfalls häufig gesampelt wurde demnach der Song "Woman of the Ghetto".

Shaw, die mit bürgerlichem Namen Marlina Burgess hieß, sei 1942 in New Rochelle im Bundesstaat New York geboren worden. Ihre Musikkarriere habe sie in den 1960er-Jahren in Jazzclubs begonnen - und sie stand bis in die 2000er-Jahre auf der Bühne.