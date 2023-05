Comeback endet im Fiasko: Rockband "The View" prügelt sich auf Bühne - "Ich töte dich!"

Feierten ihre größten Erfolge in den 00er Jahren: die Rocker von "The View". (Archivbild) © IMAGO/agefotostock

Ihre größten Erfolge feierten sie in den 00er Jahren, stürmten mit ihrem Song "Same Jeans" die britischen Charts. Ihr Album "Hats Off to the Buskers" wurde gar mit Platin ausgezeichnet.

Doch seitdem wurde es still um "The View". Der letzte Auftritt: 2017 in ihrer schottischen Heimatstadt Dundee.

Als die Rocker um Frontmann Kyle Falconer (35) kürzlich ihr Comeback nebst Tournee und neuem Album ankündigten, ließ dies Fan-Herzen höher schlagen. Doch gleich beim ersten Konzert im Deaf Institute Manchester kam es zum Eklat, wie Daily Mail zu berichten weiß - es wird wohl für lange Zeit der letzte Auftritt bleiben...

Während des Konzerts ging Sänger Kyle Falconer auf Bassisten Kieren Webster (37) los, prügelte mit den Fäusten auf ihn ein, verteilte heftige Tritte. Dabei rief er "Ich werde dich fucking töten!"

Seine Band-Kollegen wollten den aufgebrachten Rocker besänftigen, doch der 35-Jährige stolperte nach hinten, riss fast einen Mikrofonständer um. Dann verließ Falconer die Bühne, die anderen folgten ihm.

Ein Video des Vorfalls verbreitete sich rasend schnell in den sozialen Netzwerken.