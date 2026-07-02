Conchita Wurst kehrt als Todesengel auf Bühne zurück

Der österreichische Sänger Tom Neuwirth (37) alias Conchita Wurst wird erneut im Musical "Romeo & Julia - Liebe ist alles" zu sehen sein. © Tobias Hase/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa

In dieser Rolle des Musicals "Romeo & Julia - Liebe ist alles" werde er für sechs Vorstellungen in Düsseldorf und 15 Vorstellungen in Wien zu sehen sein, teilte ATG Entertainment mit. "Der Todesengel ist für mich eine Figur voller Emotion, Wandel und Tiefe", sagte Neuwirth in einer Mitteilung.

"Ich liebe Musik und entdecke das Theater immer mehr als künstlerischen Ausdruck." Deshalb freue er sich sehr auf diese ganz besonderen Abende in Düsseldorf und vor allem auf das Gastspiel in seiner geliebten Heimatstadt.

Die ausgewählten Vorstellungen mit Neuwirth sind im Herbst in Düsseldorf im Capitol Theater (14. bis 18. Oktober 2026) und im kommenden Jahr in Wien im MuseumsQuartier (27. Januar bis 7. Februar 2027) geplant.

Neuwirth spielte die Rolle des Todesengels bereits in 12 Vorstellungen in Berlin. Karten für die Termine in Düsseldorf sind den Angaben zufolge ab 39,99 Euro und für die in Wien ab 59,99 Euro jeweils zuzüglich Gebühren der Vorverkaufsstelle erhältlich.