Nach schweren Vorwürfen: Tiefbasskommando trennt sich von Rapper Eisberg

Berlin - Während ihrer Auftritte elektrisierten die Mitglieder des Berliner Rap-Kollektivs " Tiefbasskommando " ganze Hallen in Deutschland und der Schweiz. Mit ihrer Musik, die wie eine Mischung aus alten 102Boysz-Songs und den Berliner Techno-Sounds klingt, begeistern sie seit Jahren Hunderttausende Menschen. Jetzt trennt sich die Band von einem ihrer Mitglieder.

Die Mitglieder der Berliner Rapgruppe "Tiefbasskommando" von vorn nach hinten: "MC Kneipenkrieger", "Shoki287", "Double G", "Don Juan" und "Eisberg". Letzterer ist ab sofort nicht mehr Teil von "TBK". © Screenshot: instagram.com/tiefbasskommando

Am Mittwochnachmittag veröffentlichte "TBK" auf Instagram ein Statement zu den schweren Vorwürfen, die gegen einen ihrer Rapper – "Eisberg" – im Raum stehen.

"Eisberg ist nicht länger Teil von Tiefbasskommando", lautet die Überschrift des Posts, "Machtmissbrauch, Grenzüberschreitung und das Ausnutzen von Vertrauensverhältnissen verurteilen wir uneingeschränkt – unabhängig davon, von wem sie ausgehen, und ausdrücklich auch aus den eigenen Reihen."

Die betroffenen Personen haben dabei oberste Priorität und stehen über den Interessen einzelner oder des gesamten Kollektivs, heißt es in dem Statement weiter. Die Gruppe befinde sich gerade mit "fachlicher Begleitung" in einem Aufarbeitungsprozess und kündigt an, ein genaueres Statement abgeben zu wollen, wenn der Prozess es zulasse.

Erstmals abgezeichnet hat sich dieser Bruch bereits im April dieses Jahres, als der Rapper "Eisberg" auf seinem eigenen Instagram-Profil seinen Fans erklärt, weswegen er sich in den letzten Monaten aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen hatte.

Grund für seinen Schritt aus der Öffentlichkeit waren ihm zufolge mentale Probleme und vor allem sein Drogenkonsum, mit dem er nicht nur sich selbst, sondern auch anderen Menschen geschadet hat. Als Konsequenz hat "Eisberg" damals beschlossen, in diesem Jahr nicht am Festivalsommer der Band teilzunehmen.