Die Ärzte, Scooter, Grönemeyer: Diese Konzert-Highlights solltet Ihr 2024 in Berlin nicht verpassen

Berlin - Nicht nur in Rixdorf ist Musike: In ganz Berlin geben sich auch im kommenden Jahr nationale und internationale Solo-Künstler und Bands die Ehre: TAG24 hat eine Liste zusammenstellt, auf welche Bühnen-Acts Ihr Euch freuen dürft.

Hyper, Hyper! Scooter um Frontmann H. P. Baxxter feiern dreißigjähriges Bandjubiläum und machen unter dem Motto "Rough and Dirty" einen Abstecher in die Hauptstadt. Am 9. April beehren sie die Mercedes-Benz Arena und fahren dafür eine extravagante Produktion und spektakuläre Bühnenshow auf.

Mark Forster (40) geht im Frühjahr 2023 auf große Hallen-Tour und wird sein aktuelles Studioalbum "Musketiere" (2021) präsentieren. So macht der sympathische Musiker auch in der Max-Schmeling-Halle (5. April) halt.

Fans von James Blunt sollten sich hingegen den 20. März dick und fett im Kalender anstreichen, denn an diesem Tag wird der "You're Beautiful"-Interpret in der Mercedes-Benz Arena auftreten.

Apache 207 tritt am 29. Mai in der Hauptstadt auf. © Hannes P. Albert/dpa

Mit seinem aktuellen Album "Das eine Leben" feiert Marius Müller-Westernhagen ein fulminantes Comeback, mit dem er auch Lorbeeren in der deutschen Kulturlandschaft einheimst. Wer sich von den Qualitäten des Singer-Songwriters mit Rock'n'Roll im Blut überzeugen will, hat dazu am 24. Mai in der Berliner Waldbühne Gelegenheit.

Anlässlich des vierzigjährigen Jubiläums seines Kult-Albums "4630 Bochum" tritt Herbert Grönemeyer neben Bochum auch in der Waldbühne Berlin (8. Juni) auf.

Punkig wird es zwei Tage später, wenn die Jungs von Green Day die Berliner Waldbühne (10. Juni) zum Beben bringen. Im Gepäck hat die 1986 in Berkeley (Kalifornien) gegründete Band ihr neues Album "Saviors", das am 19. Januar in den Handel kommen wird.

Ebenfalls haben sich für das Jahr 2024 unter anderem angekündigt: Simple Plan (, 1. Februar, Columbiahalle), Santiano (20. April, Mercedes-Benz Arena) Chilly Gonzalez (27. April, Tempodrom), J Balvin (6. Mai, Mercedes-Benz Arena), Apache 207 (29. Mai, Mercedes-Benz Arena), Clueso (13. Juli, Waldbühne), Rod Stewart (15. Juni, Mercedes-Benz Arena), Pur (6. September, Waldbühne) Mireille Mathieu (26. Oktober, Admiralspalast).