"Die Show muss weitergehen": Die Toten Hosen sind mit neuer Single am Start

Düsseldorf - Nach jahrelanger Schaffenspause gibt es neue Musik von den Toten Hosen .

Frontmann Campino (63) und "Die Toten Hosen" sind mit neuer Musik zurück. © Jens Büttner/dpa

Die Band veröffentlicht als Vorgeschmack auf das 16. und wohl letzte Studio-Album "Trink aus, wir müssen gehen!" an diesem Freitag ihre neue Single "Die Show muss weitergehen".

"Der Song soll ein kleiner Appetitmacher sein für alles, was in nächster Zeit von uns kommt. Wir freuen uns sehr, dass es endlich losgeht", sagte Sänger Campino.

Das neue Stück sei ein Tempo- und Mutmacher: "In diesen Zeiten, in denen viele das Gefühl haben, dass es mit der Welt bergab geht, möchten wir der bedrückten Stimmung etwas entgegensetzen", so der 63-jährige Frontmann der Punkrock-Kombo.

Ergänzend fügte er dann noch hinzu: "Das Lied ist aber auch als Hommage an all diejenigen gedacht, die nach dem Motto leben: siebenmal hinfallen, achtmal wieder aufstehen."