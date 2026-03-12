Von wegen "No More Bockwurst": DDR-Rockband nach 36 Jahren wieder auf Tour

Leipzig - Ende der 80-er Jahre bestimmten zwei "Bands" die Leipziger Musik-Szene: der "Thomanerchor" und "AMOR & die KIDS". Weltweit bekannt wurde freilich nur der Knabenchor. Die Rockband aus der Messestadt erreichte aber mit ihrem Album "No More Bockwurst" Kultstatus. Nach 36 Jahren gehen die Jungs - sorry Männer - wieder auf Tour.

Fast 36 Jahre nach der Wende trauen sich "AMOR & die KIDS" noch einmal, auf Tour zu gehen. © AMOR & die KIDS

Pirna, Cottbus und Groitzsch statt New York, Rio und Tokio stehen unter anderem auf dem Tour-Plan, dafür steht die Band in Originalbesetzung und eben mit jeder Menge Spaß auf der Bühne. Den Auftakt gibt es am Freitag in Jolys-Live Music Bar, dem früheren Tonelli's, in der Leipziger Innenstadt.

Das Konzert ist aber schon ausverkauft! Und auch die anderen Veranstaltungsorte der Tour namens "The Bockwurst Returns" sind stark nachgefragt.

Gespielt werden Klassiker wie "Komm doch mit" und ein neuer Song: Mit "Alles schon mal da gewesen" ist eigentlich alles gesagt.

Die 1988 beim DDR-Label Amiga erschienene Langspielplatte "No More Bockwurst", vollgepackt mit satirisch-kritischen Songs, wird heute wie Goldstaub gehandelt.