Von wegen "No More Bockwurst": DDR-Rockband nach 36 Jahren wieder auf Tour
Von Lutz Brose
Leipzig - Ende der 80-er Jahre bestimmten zwei "Bands" die Leipziger Musik-Szene: der "Thomanerchor" und "AMOR & die KIDS". Weltweit bekannt wurde freilich nur der Knabenchor. Die Rockband aus der Messestadt erreichte aber mit ihrem Album "No More Bockwurst" Kultstatus. Nach 36 Jahren gehen die Jungs - sorry Männer - wieder auf Tour.
Pirna, Cottbus und Groitzsch statt New York, Rio und Tokio stehen unter anderem auf dem Tour-Plan, dafür steht die Band in Originalbesetzung und eben mit jeder Menge Spaß auf der Bühne. Den Auftakt gibt es am Freitag in Jolys-Live Music Bar, dem früheren Tonelli's, in der Leipziger Innenstadt.
Das Konzert ist aber schon ausverkauft! Und auch die anderen Veranstaltungsorte der Tour namens "The Bockwurst Returns" sind stark nachgefragt.
Gespielt werden Klassiker wie "Komm doch mit" und ein neuer Song: Mit "Alles schon mal da gewesen" ist eigentlich alles gesagt.
Die 1988 beim DDR-Label Amiga erschienene Langspielplatte "No More Bockwurst", vollgepackt mit satirisch-kritischen Songs, wird heute wie Goldstaub gehandelt.
1990 vorläufiges Karriere-Aus für "AMOR & die KIDS" - bis jetzt!
Mit zahlreichen TV-Auftritten, ständiger Radio-Präsenz und Auslandsgastspielen erreichte die Combo - längst mit Berufsausweis ausgestattet - mit der politischen Wende ihren Höhepunkt.
Für das Jahr 1990 standen weit über 100 Konzerte auf dem Plan. Doch plötzlich wollte fast keiner mehr Ostmusik hören, alle Gigs wurden storniert. Das (vorläufige) Ende der Band.
Doch Tobias Künzel ("Die Prinzen"), Dirk Posner, Mario Rostenbeck, Falk Kindermann und "Amor" Frank Schüller verloren sich nie aus den Augen, trafen sich regelmäßig und machten weiter Musik. Professionell oder nur aus Spaß.
Ob und wie es mit "AMOR & die KIDS" weitergeht, wird nach der Konzertreihe entschieden.
Der Name AMOR wurde übrigens von dem gleichnamigen Wermut aus DDR-Produktion inspiriert, dem Frank Schüller und die deutlichen jüngeren Kids damals nicht abgeneigt schienen.
Titelfoto: AMOR & die KIDS