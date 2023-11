Diese Künstler sind für die Grammys nominiert!

Am 4. Februar 2024 werden die Grammys zum 66. mal verliehen. (Symbolbild) © Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

In insgesamt 94 Kategorien werden die Gewinner ermittelt, die am 4. Februar bei der feierlichen Zeremonie in Los Angeles bekannt gegeben werden.

Der Preis für das Album des Jahres wird dabei unter Jon Batiste (36, World Music Radio), boygenius (the record), Miley Cyrus (30, Endless Summer Vacation), Lana Del Rey (38, Did You Know That There's A Tunnel Under Ocean Blvd), Janelle Monáe (37, The Age Of Pleasure), Olivia Rodrigo (20, GUTS), Taylor Swift (33, Midnights) und SZA (34, SOS) ermittelt.

Aus den Reihen dieser Künstler entspringen auch fast alle Finalisten für den Song des Jahres. Einzig die beiden Filme zum erfolgreichen Kinohit "Barbie" von Dua Lipa (28, Dance The Night) und Billie Eilish (21, What Was I Made For?) mischen das Feld etwas auf.

Neben weiteren Auszeichnungen für Produzenten, Songwriter oder Live-Auftritte feiern zusätzlich gleich drei neue Kategorien ihre Premiere, wie "Grammy Awards" am Freitag mitteilte: beste afrikanische Musik, bester alternativer Jazz und bester Pop-Dance.