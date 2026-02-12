Dirigent und Grammy-Träger Helmuth Rilling gestorben

Stuttgart - Helmuth Rilling galt als Institution: Dirigent, Bachexperte, Musikpädagoge und Gründer der Internationalen Bachakademie Stuttgart . Nun ist Rilling am Mittwochmorgen im Alter von 92 Jahren in Leonberg (Kreis Böblingen) gestorben.

Helmuth Rilling gewann im Jahr 2000 den Grammy Award für die "Best Choral Performance" (Beste Chor-Darbietung). © Marijan Murat/dpa

Über Jahrzehnte prägte der gebürtige Stuttgarter das internationale Musikleben. Er setzte Maßstäbe insbesondere durch seine Auseinandersetzung mit dem Werk des Komponisten Johann Sebastian Bach (1685-1750) und legte als erster eine Gesamteinspielung des Bach-Werks auf 172 CDs vor.

"Wir betrauern den Tod eines großen Musikers, leidenschaftlichen Musikvermittlers und inspirierenden Menschen", sagte die baden-württembergische Kulturministerin Petra Olschowski (Grüne). Als Chorleiter und Dirigent habe er in Stuttgart, in Baden-Württemberg und weltweit berührt und begeistert.

"Er prägte Generationen von jungen Musikerinnen und Musiker auf der ganzen Welt", würdigte ihn die Bachakademie, die Forschungs- und Ausbildungsstätte, die Rilling 1981 aus der Taufe hob und bis 2013 leitete. "Für viele von ihnen war es die erste Begegnung mit Bach, mit oftmals initialer Auswirkung auf deren eigene künstlerische Laufbahn."

Rilling arbeitete und dirigierte leidenschaftlich, perfektionistisch, er war ruhelos und zurückhaltend. Den oft genutzten Begriff des "Bach-Papsts" hörte er allerdings überhaupt nicht gerne, "schwäbischer Evangelist" auch nicht.

"Ich bin Musiker", pflegte der Grammy-Preisträger zu sagen.