Schlager-Star verliert geliebtes Familienmitglied und zieht sofort Konsequenzen

Köln - Hiobsbotschaft für alle Fans von Sonia Liebing: Die Schlagersängerin wird sich aus den sozialen Netzwerken zurückziehen - aus einem traurigen Grund.

Schlager-Star Sonia Liebing (36) muss den Verlust ihres geliebten Großvaters verkraften. © Bildmontage: Instagram/sonia.liebing.official (Screenshots)

Normalerweise teilt die 36-Jährige auf ihren Kanälen gerne humorvolle Videos, doch jetzt schlug sie plötzlich sehr ernste Töne an. Die Musikerin muss einen schweren Schicksalsschlag verkraften: Ihr Großvater ist verstorben.

In ihrer Instagram-Story meldete sich Sonia mit einer sehr persönlichen Erinnerung und machte dabei deutlich, wie nah ihr der Verlust geht. Dazu postete sie ein Foto, das sie als kleines Mädchen im Arm ihres Opas zeigt. Beide sitzen auf dem Sofa.

"Er hat ein stolzes Alter erreicht und darf nun vom Himmel aus über uns wachen", schrieb Liebing in ihren emotionalen Zeilen. Weiter verriet die Blondine, dass es ihr aktuell "den Umständen entsprechend gut" gehe, da sich das Ableben in den vergangenen Wochen bereits angekündigt hatte.

Jetzt sei ihr geliebter Großvater "an einem besseren Ort". Die Sängerin plant, nach Polen zu reisen, wo ein Teil ihrer Familie lebt. "Daher macht euch keine Sorgen, wenn es hier etwas ruhiger wird. Ich bin bald zurück", ließ sie ihre Fan-Gemeinde wissen.