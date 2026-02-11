Konzert in Berlin: Max Raabe streichelt die Hummel und Berlin lauscht

Berlin - Mit "Kein Schwein ruft mich an, keine Sau interessiert sich für mich" gelang Max Raabe (63) mit seinem Palast Orchester 1992 der Durchbruch. Längst ist der Wahlberliner nicht nur für getreue Interpretationen von Lieder aus den 20er und 30er Jahre bekannt. Mit seinem Programm "Hummel streicheln" feierte der Meister der distinguierten Nicht-Dynamik am Dienstag Premiere im Berliner Admiralspalast.

Max Raabe (63) präsentiert wie schon in früheren Spielzeiten im Admiralspalasts über mehrere Tage hinweg sein jeweils neues Programm vor rund 1500 Besuchern. © Denis Zielke/TAG24

Noch bevor um vier Minuten nach Acht im Admiralspalast das Licht ausging, ertönte die Lautsprecheransage: "Wir wünschen ihnen einen unterhaltsamen Abend. Bitte vergessen sie nicht, ihre Mobiltelefone nach dem Konzert wieder anzuschalten."

Ein Gnickern ging durch die Reihen. Der Ton war gesetzt. Es ging passend zu Raabes aktuellen Kompositionen um Entschleunigung - oder wie der 63-Jährige später sagte: um "Liebe, Leidenschaft und Topfpflanzen". Da wurden die großen Dinge im Kleinen verhandelt - und umgekehrt.

Dann stand Raabe da: kerzengerade, vor seinem geschwungenen Nostalgiemikrofon und eröffnete den Abend mit "Noch mal von vorn".

Zwölf Musiker standen hinter ihm vor ausverkauftem Haus auf weiß beleuchteten Podesten, seit 1986 musizieren sie gemeinsam. Man merkt es: Das ist kein Begleitorchester, das ist seit drei Jahrzehnten eine eingeschworene Einheit. Nach tragischen Todesfällen fügten sich neue Mitglieder nahtlos in das Ensemble ein.

Musikalisch bewegte sich der Abend zwischen Klassikern der 20er- und 30er-Jahre " ("Bei mir bist du schön", "Ich brech' die Herzen der stolzesten Frauen", ..). und neueren Stücken im typischen "Raabe-Pop". Seit 2011 arbeitet er mit Annette Humpe (75, "Blaue Augen)" über mehrere Alben hinweg zusammen.