Rock-Jubiläum in Berlin: Gianna Nannini kommt für ein exklusives Konzert!

Berlin - Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums ihres Debütalbums kommt Gianna Nannini (71) in die Berliner Waldbühne.

Für Gianna Nannini (71) sei Berlin keine Stadt wie jede andere. © Ettore Ferrari/AP/dpa

In der Hauptstadt spielt die italienische Sängerin am 19. September ihr einziges großes Konzert des Jahres.

Wie der Ticketshop Eventim mitteilte, bietet das Konzert den Auftakt eines zweijährigen Jubiläumsprojekts unter dem Titel "GiannaGold".

In der Waldbühne, in der internationale Rockgrößen Musikgeschichte schrieben, feierte die Italienerin bereits 1988 einen ihrer prägenden Auftritte in Deutschland. "Berlin ist keine Stadt wie jede andere. Berlin ist Berlin", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur.

Mit dem Jubiläum blickt sie nicht nur auf außergewöhnliche Erfolge zurück, sondern läutet auch eine neue kreative Phase ein.

2024 veröffentlichte sie ihr aktuelles Studioalbum "Sei nel l'anima", ein neues Musikprojekt ist schon angekündigt.