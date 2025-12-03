Herz-OP bei Frontmann: Kastelruther Spatzen gehen verjüngt auf Weihnachtstour

Da sich Sänger Norbert Rier einer Herz-OP unterziehen musste, drohte die Weihnachtstour der Kastelruther Spatzen auszufallen. Nun ist Sohn Alexander dabei.

Von Jörg Schurig Grimma - Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, heißt es landläufig. Bei den Musikern der Kastelruther Spatzen hat man jetzt notgedrungen ganz nah am Stamm gesucht. Da sich Sänger Norbert Rier (65) im Oktober an der Universitätsklinik Innsbruck einer Herz-OP unterziehen musste, drohte die alljährliche Weihnachtstour der "Spatzen" ins Wasser zu fallen. Nun ist Riers Sohn Alexander (40) dabei.

Auf ihren Stammsänger müssen die Kastenruther Spatzen bei ihren kommenden Auftritten vorerst verzichten: Wegen einer Herz-OP fällt Norbert Rier (65, M.) für die Weihnachtstour aus. Stattdessen übernimmt sein Sohn Alexander. © Bodo Schackow/dpa Eingewöhnungsprobleme mit dem Junior gab es nicht, verrät Keyboarder und Akkordeonspieler Albin Gross, mit 70 Jahren Senior der Band. "Alexander hat die Lieder schon als Kind gehört und kennt sie in- und auswendig." Als Schlagersänger habe er sich in den vergangenen Jahren bestens entwickelt. "Bei den Fans kommt es gut an, dass der Sohn für den Vater einspringt." Zudem sei es vorteilhaft, dass Alexander das Durchschnittsalter etwas nach unten drücke. Er habe die gleiche Mimik wie sein Vater. Wer die "Spatzen" seit langem kenne, denke wohl vermutlich, die Zeit wäre stehengeblieben. Gross räumt ein, dass man sich jetzt in einer Ausnahmesituation befindet, obwohl es die vor acht Jahren schon einmal gab. Damals wurde Norbert Rier eine künstliche Herzklappe eingesetzt. Man habe die Konzertveranstalter gefragt, ob man jetzt mit einem Ersatzsänger auf Tournee gehen könne. "Einige waren dafür, andere wollten das lieber auf das nächste Jahr verschieben." Musik News 1Live-Krone für "Mama, bitte lern Deutsch"-Autor und TikTok-Star Tahsim Durgun Statt der geplanten 26 Weihnachtskonzerte gebe es nun acht Auftritte.

Wie lange werden die "Spatzen" noch auf der Bühne stehen?