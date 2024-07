Doch kein Randfichten-Comeback: Thomas "Rups" Unger gründet eigene Band

Breitenbrunn - Zurück in die musikalische Zukunft: Thomas "Rups" Unger (55) macht wieder Volksmusik. Aber nicht mit den Randfichten, bei denen er 2014 zugunsten christlicher Sololieder ausgestiegen war, sondern mit einer eigenen Combo.

Geplant sind Heimatlieder, Volksmusik und Stücke der Randfichten in einem frischen Gewand. Der erste Song heißt "Vergaß dei Haamit net" und stammt vom Erzgebirge-Großmeister Anton Günther.

Letzterer soll Unger, der wegen einer MS-Erkrankung an der rechten Hand Probleme hat, am Akkordeon helfen.

"Volksmusik steckt eben in uns drin", sagt Toni Kraus. Erster Auftritt der "Rups Gang" ist am 22. Juli beim Bergstreittag in Schneeberg.