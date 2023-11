Dresdner DJ "Purple Disco Machine" motzt Song der "Rolling Stones" auf

Dresden - Vier Wochen nach der Veröffentlichung ihres Albums "Hackney Diamonds" klingen die Rolling Stones plötzlich anders. Genauer: Der siebte Titel (von zwölf) des Albums "Mess It Up" klingt anders – nämlich nach Purple Disco Machine . Der Dresdner Produzent und DJ hat dem Song einen Remix verpasst.

"Ok Leute, das ist etwas Besonderes für mich. Ich fühle mich sehr geehrt und stolz darauf, dass ich gebeten wurde, The Rolling Stones zu remixen", postete er im Netz.

Mick Jagger (80, r.) und Keith Richards (wurde am Samstag 80) bei einem "Rolling Stones"-Auftritt. © dpa/AP/Invision/Evan Agostini

"Mess It Up" bedeutet so viel wie "Ich verpatze es" und ist einer von zwei "Hackney Diamonds"-Titeln, bei denen noch der bald darauf verstorbene Drummer Charlie Watts (†80) am Schlagzeug mitwirkte.

Seit Freitag ist der Remix des Songs auf dem Markt. Die "Stones" hatten es mit "Hackney Diamonds" in 19 Ländern auf Platz eins der Charts geschafft.

Vielleicht gelingt ja dieses Kunststück den "Purple Disco Stones" mit "Mess It Up" noch einmal. Verpatzt hat es Tino Piontek auf jeden Fall nicht.