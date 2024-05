Ed Sheeran verrät Wahnsinns-Geschichte hinter Justin Biebers Hit "Love Yourself"!

Ed Sheeran (33) schrieb zwar den Song "Love Yourself", doch seine Kollegen fanden ihn nicht so dolle. (Archivbild) © Ian West/PA Wire/dpa

Bei einem Konzert in Miami erklärte der britische Sänger und Songwriter am Freitag, dass die Kritik seiner Freunde der Grund gewesen sei, weshalb er "Love Yourself" an Justin Bieber "verschenkt" habe, wie Page Six berichtete.

"Das war ein Lied, das ich geschrieben habe, während ich an 'Divide' gearbeitet habe. Ich habe viele Lieder über viele verschiedene Sachen geschrieben. Ehrlich gesagt habe ich diesen Song verfasst und als ich ihn meinen Freunden vorgespielt habe, meinten sie nur: 'Meh'!", verriet Ed Sheeran mit einem Lächeln auf der Bühne.

Als er den Song einmal Justin Bieber vorgespielt habe, sei dieser begeistert gewesen: "Ich sagte: 'Cool, nimm ihn' und dann wurde es sehr groß."

So kam es, dass aus einem abwertenden "Meh" ein Welthit wurde - nur halt für den damals 22-jährigen Teenie-Star. Die emotionale Ballade brachte Bieber nämlich nicht nur einen Haufen Kohle ein, sondern machte ihn auch zum jüngsten Künstler jemals, der den ersten Platz der Billboard-Charts belegte.

"Ihr habt mir gesagt, er wäre nicht gut", rief der "Shape of You"-Sänger dem Publikum mit einem Augenzwinkern zu, ehe er "Love Yourself" anstimmte - da der Text von ihm ist, habe er immerhin das Recht, ihn auch zu spielen.