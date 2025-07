Oasis-Frontmann teilt auf Konzert gegen Coldplay aus

Manchester (Großbritannien) - Provokanter Seitenhieb gegen Coldplay: Bei einem Konzert in Manchester hat der Frontmann der Band Oasis, Liam Gallagher (52), mit scharfen Worten auf den aktuellen Kiss-Cam-Vorfall reagiert.

Liam Gallagher (52) ist Sänger von der Band Oasis und bekannt durch seine provokante Art. © dpa/Bradley Collyer

In einem Video auf Social Media sieht man Gallagher, wie er am vergangenen Sonntag bei einem Konzert in die Menge rief: "Gibt es hier irgendwelche Turteltauben?"

Kurz vor dem nächsten Song richtete der Sänger der britischen Band eine Ansage an die Fans und machte klar: "Keine Sorge, wir haben hier keinen verdammten Coldplay-Kamera-Scheiß!"

Dabei spielt er auf den aktuellen Skandal an, bei dem die Affäre eines CEO während eines Coldplay-Konzerts durch die Kiss-Cam aufgedeckt wurde, was weltweit für Aufsehen sorgte.

"Es ist uns egal, mit wem ihr abhängt, zwischen wem es knistert oder mit wem ihr herumfummelt. Das geht uns verdammt noch mal nichts an", stellte der 52-Jährige klar.