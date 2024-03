EM-Titelsong-Sängerin zum Greifen nah in Leipzig: Leony rockt das Täubchenthal

Leipzig - Bei DSDS wurde sie im vergangenen Jahr einem breiteren Publikum bekannt. Den Jury-Stuhl hat Leony (26) inzwischen jedoch hinter sich gelassen, um dahin zurückzukehren, wo sie sich am wohlsten fühlt: Auf die Bretter, die die Welt bedeuten. Am Mittwoch war die Sängerin zu Gast im Leipziger Täubchenthal und zeigte dort eindrucksvoll, warum sie inzwischen zu den ganz Großen im deutschen Musikgeschäft gehört.

Leony zeigte von der ersten Minute, was sich mit der Bühne im Täubchenthal so alles anstellen lässt, hatte dazu extra drei große Leinwände mitgebracht, die bei jedem Song für eine andere Stimmung sorgten.

Unterstützt von ihren Background-Tänzerinnen und ihrer Band brachte die ehemalige DSDS-Jurorin die Menge ohne große Mühe zum Feiern und Mitmachen. © Nico Schimmelpfennig

In Sachen Setlist ließ die ehemalige DSDS-Jurorin ebenfalls nichts lange anbraten, lieferte gleich zu Beginn mit "Faded Love" und "Raindrops" zwei ihrer wohl bekanntesten Songs. Zwischendurch gab es auch das eine oder andere Cover wie "Fix You" von Coldplay und "White Lies" von Vice feat. Tokio Hotel.

Höhepunkt des Ganzen: Ein Medley aus "Hit Me Baby One More Time" (Britney Spears), "Teenage Dirtbag" (Wheatus), "Living On A Prayer" (Bon Jovi) und unzähligen weiteren Hits.

Immer wieder interessant: Wie viel Power in einem Pop Song steckt, wenn man ihn live und mit richtiger Band spielt. Leonys neueste Single "Simple Life", die bereits auf Platte eher an eine Country-Nummer erinnert, passte sich dabei perfekt ein und strotzte nur so vor Energie und guter Laune.

Das Publikum, das zu einem großen Teil aus jüngeren Fans samt ihren Eltern bestand, reagierte auf all das mit jeder Menge Euphorie, klatschte bei jedem Song fleißig mit und sang und tanzte zu Hits wie Pieces und Paradise. Absolutes Highlight für die Leony-Fans: Als die 26-Jährige für "Above and Beyond" ins Publikum stieg, um gemeinsam mit den Leuten zu singen.