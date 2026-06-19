Er arbeitete mit Beyoncé, Drake und Co. zusammen: 29-jähriger Produzent tot in Wohnung gefunden

Nashville (Tennessee, USA) - Er wurde nur 29 Jahre alt: Der Grammy-nominierte Musikproduzent Tay Keith ist tot.

Tay Keith (†29) 2024 bei den Grammy Awards in Los Angeles. © Matt Winkelmeyer/Getty Images for The Recording Academy/AFP

Wie US-amerikanische Medien wie NBC übereinstimmend berichten, wollten Polizeibeamte am Donnerstag eine Routinekontrolle in der Wohnung des Plattenproduzenten an der Martin Street in Nashville durchführen.

Solche sogenannten "Welfare Checks" sind in den USA üblich, wenn sich Angehörige Sorgen um eine bestimmte Person machen.

Bei der Überprüfung fanden sie Brytavious Chambers, wie Tay Kaith bürgerlicher Name lautet, leblos vor. Die Todesursache ist bislang unbekannt und wird erst nach dem Vorliegen der Autopsieergebnisse bekannt gegeben. Ein Fremdverschulden schließt die Polizei derzeit aus.

Tay Keith hatte sich in den USA als Musikproduzent im Hip-Hop-Bereich einen Namen gemacht.

So arbeitete er mit Megastars wie Beyoncé (44), Lil Baby (31), Eminem (53), Drake (39), Lil Nas X (27) und Travis Scott (35) zusammen.