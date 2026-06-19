Er arbeitete mit Beyoncé, Drake und Co. zusammen: 29-jähriger Produzent tot in Wohnung gefunden
Nashville (Tennessee, USA) - Er wurde nur 29 Jahre alt: Der Grammy-nominierte Musikproduzent Tay Keith ist tot.
Wie US-amerikanische Medien wie NBC übereinstimmend berichten, wollten Polizeibeamte am Donnerstag eine Routinekontrolle in der Wohnung des Plattenproduzenten an der Martin Street in Nashville durchführen.
Solche sogenannten "Welfare Checks" sind in den USA üblich, wenn sich Angehörige Sorgen um eine bestimmte Person machen.
Bei der Überprüfung fanden sie Brytavious Chambers, wie Tay Kaith bürgerlicher Name lautet, leblos vor. Die Todesursache ist bislang unbekannt und wird erst nach dem Vorliegen der Autopsieergebnisse bekannt gegeben. Ein Fremdverschulden schließt die Polizei derzeit aus.
Tay Keith hatte sich in den USA als Musikproduzent im Hip-Hop-Bereich einen Namen gemacht.
So arbeitete er mit Megastars wie Beyoncé (44), Lil Baby (31), Eminem (53), Drake (39), Lil Nas X (27) und Travis Scott (35) zusammen.
Polizei informiert auf X über den Tod von Tay Keith
Künstler nehmen Abschied von Musikproduzent Tay Keith
Der in Memphis geborene Rap-Produzent startete seine Karriere bereits mitten im Studium an der Middle Tennessee State University, wo er einen Abschluss in Medienmanagement erwarb.
Weltweite Bekanntheit erlangte der 29-Jährige durch Hits wie "Nonstop" von Drake, "Not Alike" von Eminem und "Sicko Mode" von Travis Scott. Letzter brachte Keith 2019 seine erste Grammy-Nominierung ein.
Auf Social Media nahmen viele Follower und auch zahlreiche Künstler von dem US-Amerikaner Abschied. So kommentierte beispielsweise Rapper AJ Tracey (32) unter Keiths Beitrag vom März: "RIP mein Bruder. Danke für all die Zeit, die du dir genommen und all die Liebe, die du gegeben hast."
Auf X postete Musiker und Produzent Hitkidd (31) ein Foto von ihm und Tay Keith, schrieb: "Mir fehlen einfach die Worte."
Titelfoto: Matt Winkelmeyer/Getty Images for The Recording Academy/AFP