"Hurricane" startet: Was Festivalbesucher wissen müssen

Scheeßel - Mit dem Hurricane beginnt am Freitag eines der größten Festivals in Deutschland.

Die Festivalbesucher kommen am Zeltplatz an: Das Open-Air-Festival Hurricane findet vom 19. bis zum 21. Juni statt. © Moritz Frankenberg/dpa

Rund 78.000 Besucherinnen und Besucher reisen mit Bahn, Bus oder Auto nach Scheeßel, einer Gemeinde zwischen Bremen, Hannover und Hamburg. Was die Musikfans dieses Wochenende erwartet:

Überraschung zum 30-jährigen Jubiläum

Das Festival feiert diesmal sein 30-jähriges Bestehen. Zum Jubiläum sei eine Menge geplant, versprechen die Veranstalter. "Vieles davon soll aber eine Überraschung bleiben", heißt es.

Ein paar Details verraten sie dann aber doch: So ist eine besondere Kochshow und ein Auftritt des Magier-Duos Siegfried & Joy geplant. Und was wäre ein Geburtstag ohne Kuchen? Zum 30. können Gäste HurriCake naschen, einen kleinen Kuchen am Stiel.

Wer auf der Bühne steht

Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein Mix aus Rock, Pop, Alternative, Indie, Hip-Hop und Elektro. Es treten sowohl internationale als auch nationale Künstler sowie Newcomer auf.

Dieses Jahr sind mehr als 90 Auftritte geplant - unter anderem von Twenty One Pilots, der Indiepop-Band Florence & The Machine, Kraftklub und von den kanadischen Punkrockern Billy Talent.