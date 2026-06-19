"The BossHoss" geben kleinstes Konzert der Bandgeschichte und verraten Vorliebe für kuriose Auftrittsorte

Berlin - Am Donnerstag hatten "The BossHoss" ein besonderes Konzert in Berlin . In einem "Burger King"-Restaurant in Prenzlauer Berg gaben die beiden Frontmänner Alec Völkel und Sascha Vollmer das kleinste Konzert ihrer Bandgeschichte. Bei Burger und Pommes verrieten sie TAG24 außerdem, dass sie kuriose Auftrittsorte lieben und auf welchen verrückten Bühnen sie bislang standen.

Alec Völkel (54, l.) und Sascha Vollmer (54) von "The BossHoss" spielten bei "Burger King" das kleinste Konzert ihrer Bandgeschichte. © Alice Nägle/TAG24

11.40 Uhr an einem üblichen Donnerstagmittag, normaler Betrieb in der "Burger King"-Filiale in der Landsberger Allee in der Hauptstadt. Kunden bestellen in ihrer Mittagspause, Pommes, Hamburger und Wraps an den Order-Displays.

Direkt daneben: "The Boss Hoss" auf einfachen Hockern. Ausgestattet lediglich mit einer Gitarre gaben die beiden 54-Jährigen drei Songs aus ihrem seit zwanzig Jahren immer größer gewordenen Repertoire zum Besten, darunter auch den beliebten Song "Jolene".

"Wir haben den Laden abgerissen, würde ich sagen", schmunzelte das Duo im Anschluss im Gespräch mit TAG24. "Es war in der Tat sehr klein und sehr ungewöhnlich. Wir haben noch nie in einem Fast-Food-Restaurant Musik gemacht", ergänzte Sascha schließlich und verriet, dass die Band immer gerne offen für kuriose Auftrittsorte sei.

"Vor zwei Wochen haben wir auch in einem Freibad gespielt, da stand das Publikum im Wasser", so der Gitarrist weiter. "Es kommt immer wieder was Neues um die Ecke, und das ist das Schöne an unserem Job."

Diesen Auftritt hielten die Männer von "The BossHoss" im Rahmen der "BAYERN 3 Beachparty" in der Therme Erding ab. Zwischenzeitlich sprangen Alec und Sascha sogar selbst ins Wasser und performten die Songs im kühlen Nass.