"The BossHoss" geben kleinstes Konzert der Bandgeschichte und verraten Vorliebe für kuriose Auftrittsorte
Berlin - Am Donnerstag hatten "The BossHoss" ein besonderes Konzert in Berlin. In einem "Burger King"-Restaurant in Prenzlauer Berg gaben die beiden Frontmänner Alec Völkel und Sascha Vollmer das kleinste Konzert ihrer Bandgeschichte. Bei Burger und Pommes verrieten sie TAG24 außerdem, dass sie kuriose Auftrittsorte lieben und auf welchen verrückten Bühnen sie bislang standen.
11.40 Uhr an einem üblichen Donnerstagmittag, normaler Betrieb in der "Burger King"-Filiale in der Landsberger Allee in der Hauptstadt. Kunden bestellen in ihrer Mittagspause, Pommes, Hamburger und Wraps an den Order-Displays.
Direkt daneben: "The Boss Hoss" auf einfachen Hockern. Ausgestattet lediglich mit einer Gitarre gaben die beiden 54-Jährigen drei Songs aus ihrem seit zwanzig Jahren immer größer gewordenen Repertoire zum Besten, darunter auch den beliebten Song "Jolene".
"Wir haben den Laden abgerissen, würde ich sagen", schmunzelte das Duo im Anschluss im Gespräch mit TAG24. "Es war in der Tat sehr klein und sehr ungewöhnlich. Wir haben noch nie in einem Fast-Food-Restaurant Musik gemacht", ergänzte Sascha schließlich und verriet, dass die Band immer gerne offen für kuriose Auftrittsorte sei.
"Vor zwei Wochen haben wir auch in einem Freibad gespielt, da stand das Publikum im Wasser", so der Gitarrist weiter. "Es kommt immer wieder was Neues um die Ecke, und das ist das Schöne an unserem Job."
Diesen Auftritt hielten die Männer von "The BossHoss" im Rahmen der "BAYERN 3 Beachparty" in der Therme Erding ab. Zwischenzeitlich sprangen Alec und Sascha sogar selbst ins Wasser und performten die Songs im kühlen Nass.
"The BossHoss" im TAG24-Interview:
Das Konzert in der Therme Erding:
"The BossHoss" aktuell auf größter Sommertour
Zu TAG24 sagten sie außerdem, dass sie nach der Erfahrung am Donnerstag tendenziell offen wären, noch weitere - kleinere oder größere - Restaurantkonzerte zu geben.
"Sagen wir mal, so ungewöhnliche Orte mögen wir. Ja, wir sind auch für alles offen, wenn wir gefragt werden, reden wir drüber", so Alec.
Sascha ergänzte: "Wir sind jetzt auf Tour natürlich bis Ende September im ganzen Land unterwegs und in Österreich, Schweiz. Also so viel Zeit hätten wir jetzt nicht für eine Burger-King-Rutsche. Aber wer weiß, vielleicht findet sich unter Umständen zwischendurch, zwischen den Terminen, mal Zeit."
"Wir sind ja jetzt mit dem zehnten Album unterwegs, nach über 20 Jahren, das ist schon geil", sagte Alec. "Ist so eine Art Jubiläumstour für uns, die das zehnte Album so abbildet. Irgendwie auch eine Best-of-Tour. Viele, viele Songs sind dabei vom neuen Album, die ganzen Hits der letzten Jahre, und es ist geil, das auf eine Bühne bringen zu dürfen."
Auch besonders sei die Tatsache, dass sich solche Auftritte trotz der langen Zeit, in der die Band bereits besteht, "für uns nie normal anfühlen. Wir sind immer sehr, sehr dankbar."
Mit mehr als 20 Terminen insgesamt ist die Tour außerdem "mit die größte Sommertour in der Karriere" von "The BossHoss".
Titelfoto: Alice Nägle/TAG24