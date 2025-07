Erdmöbel-Konzert in der Berliner Philharmonie: Gar nicht "zu deutsch für Rock 'n' Roll"

"Wer hier denkt, ich bin im Kammermusiksaal, ich mache so etwas nicht: Traut euch, probiert es aus", wirft Sänger und Romanautor Markus Berges (58) ein. Bevor sich das Hamburger Kaiser Quartett dazugesellt und "In den Schuhen von Audrey Hepburn" Streicherunterstützung liefert, erklärt er: "Berlin ist für uns als Band immer zweite Heimat gewesen."

Die Band ist schon seit Langem in Köln ansässig. (Archivbild) © matthias sandmann

Heimat, das ist manchmal ein Kreuz. Die Musiker kommen aus Käffern bei Münster - "diesem verdammten Nest", wie der viel zu früh verstorbene Johnny Ketzel (bürgerlich: Wolfgang Scherbening) seine erzkatholische Stadt besang.

Die Jubiläumskonzerte sind auch eine Werkschau. Mit "Lied über gar nichts", "Dreierbahn", "Wette unter Models"und "Das Leben" bekommt das dankbare Publikum weitere Klassiker mit Streicher-Anstrich an diesem Sonntagabend. Dabei wird die Grenze zum Kitsch nie überschritten. Indie-Band und Klassik-Quartett verschmelzen und ergänzen sich. Von der Attitüde sind und waren die Erdmöbel Rock 'n' Roller.

Zwischen den Songs der Hochkultur auf tiefer Bühne beweisen Berges und Ekki Maas (65, Bass und Produktion) Humor und Mut zum Klamauk. Wenn sie frotzeln und sich mit kecken Einlassungen gegenseitig hochschaukeln, ist es ein herrlicher Kontrapunkt zu dem "ehrwürdigen Haus". Von Eitelkeit keine Spur, der Star sind hier alle Menschen.

"Wir haben früher im Lido gespielt, aber das ist jetzt voller Lieferando-Werbung", erzählt Berges, der mit Songs wie "Künstler" und der Antirassismus-Hymne "Hoffnungsmaschine" politisch Stellung bezog.

Eines der Highlights ist beim Finale wieder ihre deutsche Coverversion des Burt-Bacharach-Hits "(They Long to Be) Close to You", die bei ihnen "Nah bei dir" heißt. Die Zuschauer sangen aus voller Kehle und mit ganzem Herzen mit.



Nach knapp zwei Stunden ist das Konzert unter tosendem Applaus vorbei - und die Band fast schon auf dem Rückweg nach Köln. Dort spielt sie am 7. Juli (20 Uhr) in der Philharmonie. Es gibt noch Karten.