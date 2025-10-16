Es geht um ihre Gesundheit: Ayliva sagt Konzerte in Stuttgart ab

Stuttgart - Die Sängerin Ayliva (27, "Wunder") hat ihre beiden Konzerte in Stuttgart abgesagt. "Mein Körper ist komplett überlastet und meine Ärzte raten mir von den Shows deutlich ab", teilte die Musikerin auf Instagram mit.

Wird nicht in Stuttgart auftreten: Sängerin Ayliva (27). © Carsten Koall/dpa

Sie könne wegen einer Heiserkeit vorerst auch nicht mehr singen. "In dem Zustand weiterzusingen, wäre eine Gefahr für meine Zukunft."

Ayliva hätte im Rahmen ihrer Tour am Donnerstag und Freitag in der Schleyerhalle Stuttgart auftreten sollen. Ob das dritte Konzert an diesem Sonntag stattfindet, blieb zunächst offen.

Sie habe viel gekämpft die letzten Tage, sagte die Musikerin aus Recklinghausen in ihrer Instagram-Story. "Mein Körper ist in einem Zustand, er kann einfach nicht mehr." Sie ruhe sich viel aus. "Sobald ich kann, bin ich wieder auf der Bühne!"