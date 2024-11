Premiere für Ayliva: Hier wird extra ein Theater für ihr Konzert gebaut

Die Channel-Aid-Konzertreihe geht am 23. Januar 2025 in die nächste Runde und das mit zahlreichen Neuerungen - und Chartstürmerin Ayliva als neue Headlinerin.

Von Madita Eggers

Hamburg - Die Channel-Aid-Konzertreihe geht am 23. Januar 2025 in die nächste Runde und das mit zahlreichen Neuerungen. Statt wie sonst in der Hamburger Elbphilharmonie wird die diesjährige Headlinerin - Chartstürmerin Ayliva (26) - in den Messehallen gemeinsam mit dem Lufthansa-Orchester auftreten. Und damit nicht genug: Für die Sängerin ("Lieb mich") wird sogar extra ein komplettes Theater aufgebaut.

So soll das neue Channel Aid Theatre in den Hamburger Messehallen aussehen. © Lân Philipp Lê "Aufgrund des großen Interesses an Ayliva und der erwarteten hohe Ticketnachfrage haben wir mit dem Channel Aid Theatre eine neue Konzert-Location entwickelt", erläuterte Fabian Narkus, Gründer von Channel Aid, in der Ankündigung am Donnerstag. Die "Nahbarkeit, die Intimität und die einzigartige Atmosphäre" aus der "Elphi" sollen aber beibehalten werden, so Narkus weiter. "Das Theatre wird eine außergewöhnliche Location sein, die uns erlaubt, eine ganz neue Konzertatmosphäre zu schaffen, die sowohl Künstler als auch Zuschauer inspiriert." Promis & Stars Kostenloses Konzert von Sasha mitten in der Stadt: Hier könnt ihr dabei sein Das neue Theater soll bis zu 4000 Zuschauern Platz bieten können. Eine Verdopplung der verfügbaren Tickets im Vergleich zu den Vorjahren. Dank des besonderen Konzepts von Channel Aid können aber auch Fans ohne Ticket das Konzert kostenlos per Livestream auf dem gleichnamigen YouTube-Kanal verfolgen. Pro Klick werden Spenden für Charity-Projekte generiert. 2025 soll das Geld unter anderem an das World Food Programme gehen.

Ayliva feiert bei Channel Aid Premiere