Krimi um den Charts-Thron: Berliner Rapper Pashanim schlägt Schlager-Duo Amigos auf den letzten Metern

Baden-Baden/Berlin - Bitter für die Amigos! Der Berliner Rapper Pashanim (25) hat mit seinem neuen Album "Lounge Musik" die Spitze der Offiziellen Deutschen Album-Charts erobert.

Die Amigos nehmen die Niederlagen im knappen Chart-Duell sportlich. © Christian Lademann/dpa

Im engen Rennen um Platz eins setzte sich der Musiker gegen das Schlagerduo Amigos durch, dessen neue Platte "Cleopatra" auf Rang zwei einsteigt. GfK Entertainment spricht von einer Entscheidung "auf den letzten Metern".

Für Pashanim (bürgerlich: Can David Bayram) ist es bereits das zweite Nummer-eins-Album: Auch sein 2024 veröffentlichtes Debüt "2000" hatte die deutsche Hitliste angeführt.

"Lounge Musik" erschien am 24. Juli 2026. Im Vorfeld setzte der Berliner erneut auf eine vergleichsweise zurückhaltende Werbestrategie und veröffentlichte mit "Goldrichtig" nur wenige Wochen vor dem Album einen ersten Vorgeschmack.

Auch in den Single-Charts ist Pashanim stark vertreten. Insgesamt acht Titel des Albums schafften den Sprung in die Hitliste, darunter "Berlin Calling" auf Rang elf und "Boss Green" auf Platz 35.

Das Geschwister-Duo reagierte sportlich auf Rang zwei. Bernd (76) und Karl-Heinz Ulrich (77) gratulierten Pashanim laut einer Mitteilung ihres Labels zum Erfolg im "Fotofinish".